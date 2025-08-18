FOTO: Llegó el Equipo Argentino de Antropología Forense a Jujuy por caso de asesino serial

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó a la provincia de Jujuy para continuar con los operativos y rastrillajes en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial, para buscar nuevas evidencias y así establecer si hay más víctimas. En el caso se confirmó la identidad de dos desaparecidos tras el análisis de ADN con los restos hallados.

El fiscal Guillermo Beller le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que los investigadores del EAAF arribaron este lunes a la provincia para dar inicio así a nuevas pericias.

Según se detalló, el equipo primero analizará los informes adjuntados en la causa y luego se espera que se lleven a cabo nuevas excavaciones y rastrillajes en la vivienda de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero en San Salvador de Jujuy.

Sumado a los expertos, también un entomólogo forense de Gendarmería analizará los bichos encontrados en el domicilio del acusado para precisar diversas evidencias que puedan determinar datos clavos sobre los crímenes.

La semana pasada el fiscal dio una conferencia de prensa donde informó que los análisis de ADN permitieron identificar a dos de las víctimas que se encontraban desaparecidas.

Según supo NA, los restos humanos hallados en la vivienda del acusado corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González.

Anachuri fue visto por última vez con vida el 25 de julio, mientras que González se extravió el 4 de julio en el barrio Coronel Arias.

Aun así, se busca establecer si Jurado está detrás también de las desapariciones de Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).