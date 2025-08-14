FOTO: Fentanilo: "Las ampollas contaminadas están fuera de circulación", dijo el ministro de Salud de Córdoba

El ministro de Salud de la provincia de Córdoba afirmó que “las ampollas contaminadas del fentanilo están fuera de circulación”. Ricardo Pieckenstainer sostuvo en una conferencia de prensa que el distrito “no tiene ningún caso reportado en la Justicia”.

El ministro explicó a Cadena 3 que, desde que se emitió la alerta, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Farmacia y la Dirección de Epidemiología, informó a todas las instituciones públicas y privadas de la provincia mediante el Comité de Infectología y el Departamento de Epidemiología.

/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Investigación abierta. Denuncian otra muerte supuestamente por fentanilo en Córdoba Se trata de un hombre mayor de edad al que sometieron a una cirugía para la colocación de un marcapasos en el Sanatorio Mayo de la capital provincial.

/Fin Código Embebido/

“Nos aseguramos de que la información llegara absolutamente a todo el mundo por las vías habituales”, afirmó.

Tras la notificación inicial, y ante la ausencia de reportes de casos salvo dos hechos públicos el 6 de agosto, el Ministerio presentó un pedido formal al Juzgado N° 3 de La Plata, solicitando información sobre la posible presencia del lote 31-202 en dependencias privadas de Córdoba.

El 11 de agosto, el juzgado confirmó que la provincia no adquirió dicho lote, lo que otorgó “certeza” de que no hay casos para reportar en Córdoba. Además, se proporcionó un listado de 18 instituciones privadas, identificadas por el laboratorio HLV Pharma, que podrían haber adquirido el lote según su libro de ventas.

El 12 de agosto, la Dirección de Farmacia realizó un relevamiento exhaustivo de todas las dosis de fentanilo adquiridas en la provincia. El ministro instruyó personalmente a la Dirección para que visitara las 18 farmacias señaladas por el juzgado, con el objetivo de verificar cuántas ampollas fueron adquiridas, utilizadas, aplicadas a pacientes o segregadas para custodia judicial.

“Hemos pedido a estas instituciones que notifiquen cualquier caso sospechoso o positivo, conforme a las indicaciones del boletín de epidemiología de la Nación y el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA)”, señaló.

El ministro aclaró que, como autoridad sanitaria, no tiene acceso directo a las historias clínicas de instituciones privadas ni la potestad para investigarlas, pero sí la responsabilidad de coordinar con el juzgado y las instituciones para garantizar que se reporten los casos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No somos la Policía, somos el Ministerio de Salud. Instruimos a las instituciones privadas para que informen al juzgado, como lo hizo la clínica Vélez Sarsfield, que reportó un posible caso”, explicó.

Asimismo, destacó que la confirmación de casos depende de investigaciones judiciales, estudios bacteriológicos y análisis del Instituto Malbrán, procesos que requieren la identificación previa de casos potenciales.

“Por eso pedimos a todas las instituciones de Córdoba y de otras provincias que revisen las historias clínicas y reporten cualquier caso sospechoso. Es un proceso que está dando resultados, como se ve en Santa Fe y Buenos Aires, donde van apareciendo nuevos casos”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ministro reiteró que la provincia continúa a disposición del Juzgado N° 3 de La Plata y que las instituciones privadas tienen la obligación de informar cualquier caso sospechoso. “Estamos trabajando para garantizar la seguridad de los pacientes y la transparencia en la gestión de esta alerta”, concluyó.

Para más información, las autoridades sanitarias instan a las instituciones a seguir las indicaciones del SISA y a contactar al Juzgado N° 3 de La Plata para cualquier reporte relacionado con el lote 31-202.

Informe de Gonzalo Carrasquera