Fátima Flórez rompió el silencio y confirmó que Milei quería ir a verla
La artista habló en exclusiva con Cadena 3 desde Las Vegas y se refirió a la posible presencia del presidente en su show: "Estamos en momento de elecciones y calculo que los tiempos no dan".
04/09/2025 | 17:00Redacción Cadena 3
FOTO: Fátima Flórez se presenta en Las Vegas.
Fátima Flórez se presentará este viernes 5 y sábado 6 de septiembre en el Hotel Sahara de Las Vegas con su show y en diálogo con Cadena 3, la artista compartió su entusiasmo por el evento y los ensayos que realiza con un nuevo equipo estadounidense. El musical promete una variedad de personajes de celebridades y cantantes internacionales.
A su vez, Fátima también se refirió a los rumores por la presencia del presidente Javier Milei en el show, ya que el mandatario se encuentra en Estados Unidos.
"No sé mucho lo que se dijo, pero obviamente que estamos en momento de elecciones y calculo que los tiempos no dan, en ese sentido me parece que va a ser bastante imposible", comentó sobre la presencia de Milei.
"Él me manifestó sus ganas de estar, es fanático de mi show, pero las agendas son apretadas", aclaró Fátima.
El 5 de septiembre, Fátima Flórez recibirá una distinción especial, convirtiéndose en el Día de Fátima Flórez en Las Vegas. "Es un día muy especial para mí", expresó con alegría.
"Estamos viendo eso ahora en principio, pero primero haré esto y luego volveré a Argentina para comenzar a armar la temporada de verano", concluyó Fátima.
