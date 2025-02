El misterio envuelve el avión de pasajeros desaparecido en Alaska

La localización del avión avión Cessna 208B Grand Caravan operado por Bering Air que desapareció el jueves mientras volaba entre Unalakleet y Nome en Alaska, sigue siendo un misterio.

A bordo había nueve pasajeros y un piloto, totalizando diez personas.

La aeronave perdió contacto poco después de despegar a las 14:37 desde Unalakleet, siendo vista por última vez sobre Norton Sound alrededor de las 15:16.

A small plane with 10 people vanishes off the Alaska coast as flight tracker reveals the moment it went off radar. https://t.co/cyvjLKcfYb pic.twitter.com/JjYfHnje57