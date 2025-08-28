El crimen de un rapero será el primer juicio por jurados de Santa Fe

El próximo lunes 1 de septiembre, se llevará a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, el primer juicio por jurados de la capital provincial.

Será para juzgar al único detenido por la investigación del homicidio de un cantante de rap de Villa Fiorito, Lautaro Isaac Leandro, quien fue engañado y emboscado en barrio Coronel Dorrego, el 18 de septiembre de 2022. Aquél día, Lautaro, más conocido artísticamente como "Lato", llegó desde Buenos Aires para efectuar la compra de una moto Honda Tornado que había coordinado con el supuesto vendedor a través de la plataforma marketplace.

"Nosotros somos de Lomas de Zamora y mi hermano viajó en auto con mi hermano mayor y un amigo. Después de gestionar la compra durante 20 días aproximadamente, llega a un acuerdo con el vendedor para pagarle una parte en efectivo, otra con transferencia y el saldo restante con una consola de PlayStation 4 con juegos y accesorios", contó su hermana Florencia, en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el relato de Florencia, mientras viajaban a Santa Fe, el supuesto vendedor les cambió el lugar de entrega del vehículo varias veces, hasta que coordinaron encontrarse en calle Larreta al 1600, barrio Coronel Dorrego. "Lautaro se bajó solo y conversa unos pocos minutos, hasta que los asesinos empiezan a dispararle a él y a quienes estaban en el auto", describió Florencia, quien agregó que su hermano no estaba al tanto de la peligrosidad de la zona.

"A mi hermano le disparan por la espalda cuando intentaba llegar al auto. La bala entra por la nuca y sale por la frente, destruyéndole el cerebro. En ese momento empezó esta pesadilla, este infierno en el que nos vemos envueltos hace 3 años", detalló. Lato fue trasladado al hospital Cullen, con muerte cerebral, y falleció horas después.

El histórico juicio tendrá un único acusado, Iván Carrizo de 22 años, quien fue detenido en ese mismo momento por los vecinos de la zona que no lo dejaron escapar ni esconderse en sus casas.

Su cómplice sí pudo darse a la fuga y hasta el momento no ha sido identificado. Carrizo llegará al juicio con prisión preventiva e imputado como coautor de robo calificado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa y homicidio doblemente calificado criminis causae y por ser cometido con arma de fuego.

Sobre el juicio por jurados, que comenzará el 1 de septiembre y finalizará dos días después, la hermana de "Lato" afirmó que "estamos con expectativas muy altas de que consigamos la justicia que estamos exigiendo". Tanto la querella como el fiscal Estanislao Giavedoni, anticiparon que pedirán prisión perpetua para el acusado.

¿Cómo es el juicio por jurados?

Para este caso fueron sorteadas 46 personas que el 1 de septiembre tendrán que estar en tribunales para la audiencia previa al juicio. Allí las partes seleccionarán a catorce, de los cuales doce serán titulares y dos suplentes.

Una vez confirmado el jurado popular, la jueza Rosana Carrara dará inicio al juicio y junto al jurado escuchará los alegatos de apertura y luego a los testigos.

Al otro día, se llevarán a cabo los alegatos de clausura y la magistrada le informará a los jurados las calificaciones jurídicas a debatir. Los doce jurados debatirán entre sí y tendrán que determinar por unanimidad si el acusado es «Culpable», «No culpable» o «Imputable». En caso de no haber criterio unánime, se puede habilitar la mayoría especial, en la que se necesita que 10 de los 12 estén de acuerdo.

Informe de Matías Arrieta.