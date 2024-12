Diego Schwartzman se retira del tenis y habló con Cadena 3 de su futuro

Diego Schwartzman, destacado tenista argentino y ex número 8 del mundo, se encuentra en Córdoba cerrando una brillante carrera profesional, en un jornada en Botánico Tenis con la participación de Pedro Cachín.

Con logros como semifinalista en Roland Garros y dos cuartos de final en el US Open, Schwartzman también ha representado a Argentina en la Copa Davis y en los Juegos Olímpicos.

Al reflexionar sobre su trayectoria, Schwartzman expresó a Cadena 3: “Creo que fue una carrera que no me la imaginaba cuando era chico. Después sí me fui convenciendo de cada paso que fui dando, así que muy feliz. Hoy tengo mucho más de lo que en su momento podía imaginarme”.

El tenista destacó la importancia del tenis en su vida, señalando que le ha brindado “superación, resiliencia, satisfacción, conocimiento” y una gran sabiduría.

El proceso de decidir retirarse no es sencillo. Schwartzman compartió que “hay un momento que la sensación es similar, pero ya el cuerpo no responde. Es un proceso en el que te das cuenta que el cuerpo y el cerebro no están conectando”.

Reconoce que, a pesar de las dificultades, siempre tuvo el deseo de retirarse joven y en buen estado físico.

En cuanto a su futuro, Schwartzman mencionó que actualmente realiza un programa de radio los lunes y tiene varios proyectos en mente: “El año que viene vamos a ver y sí, me divierto con un poco de todo”.

Además, compartió su pasión por el fútbol y su afición por Boca Juniors, a la que asiste regularmente.

Al finalizar la entrevista, Schwartzman deja un mensaje para sus seguidores: “Ojalá que se puedan generar más oportunidades a nivel deportivo. Tenemos un país espectacular y que también lo voy a visitar como turista ahora que tengo tiempo”.

Diego Schwartzman se despidió agradeciendo por el apoyo recibido a lo largo de su carrera, dejando una huella imborrable en el deporte argentino.

Entrevista de Jorge Parodi