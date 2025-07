Cristian Herrera celebra la independencia en Tucumán y el fin de un festival

La vibrante Plaza de la Intendencia de San Miguel de Tucumán, frente a la Casa de Gobierno, fue el escenario de una tarde primaveral en pleno invierno, donde Cristian Herrera, el reconocido artista que ha llevado la chacarera del monte a grandes festivales, se unió a la vigilia del 9 de julio, Día de la Independencia. Desde el "Estudio Federal" de Cadena 3, Herrera compartió música, reflexiones y detalles sobre su compromiso con las raíces y el trabajo social.

Herrera, quien ya había estado en Tucumán el año anterior para la misma fecha, expresó su alegría por ser parte de la celebración. "No, ya estuvimos acá el año pasado. Fue una experiencia hermosa y bueno, ahora también ya arrancó la fiesta acá. Contarle a la gente que a partir del mediodía empieza ya los festejos. Hoy es el sería la vigilia ya del 9 de julio, así que estamos contentos, felices de ser parte nuevamente de esta gran fiesta".

El artista, salteño de nacimiento pero "aquerenciado" en Tucumán, destacó el profundo espíritu festivo de la provincia. "Acá te digo, hay un sentido de pertenencia hermoso también estos días. Yo vivo acá, soy salteño, pero en estos días, te digo, late más fuerte el corazón de Tucumán. Entonces Uno lo vive así, ¿viste? Se contagia de toda esa energía bonita que irradia la gente. Estamos felices por estos días".

La celebración en Tucumán, que incluye un gran desfile el 9 de julio, es descrita como un evento que hay que vivir, comparando su esencia para los tucumanos con la identidad del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

El Fin del Festival Solidario de Morillo para Potenciar el Trabajo Social Directo

Un punto central de la conversación fue la decisión de Cristian Herrera de no realizar más el festival solidario en Morillo, su lugar natal en la provincia de Salta. Aunque el festival ganó gran envergadura y visibilidad, la infraestructura de Morillo no puede sostener un evento de miles de personas, lo que implicaba grandes costos como el alquiler de 25 o 30 tráileres con camas para hospedaje.

Herrera explicó que el objetivo principal del festival, que era "poner en el mapa político y geográfico a nuestro querido Morillo", ya se ha cumplido. La energía y los recursos que demandaba el evento ahora se redirigirán completamente al trabajo social directo a través de su fundación, una labor que, según Herrera, llevan a cabo hace 20 años.

"Esa plata, hermano, podríamos ponerla al servicio de la de la sociedad, de una escuelita, refaccionar baños, aulas, abrir caminos, poner pozos de agua, ¿qué es lo que realmente nos hace falta? Por eso te digo, yo creo que el festival ha tomado esa envergadura de que nosotros en vez de invertir ese tiempo, energía y dinero que nos demanda el festival, lo pongamos en en el trabajo social directamente, hermano", afirmó Herrera, subrayando la importancia de la inversión directa en la comunidad.

El trabajo de la fundación no se detiene y es constante, no limitado a los tiempos del festival. "Y nosotros seguimos porque no estamos esperando hacer festival para llevar los médicos. Ahora hicimos las consultas nosotros, ahora viene los tratamientos. Ahora viene la llegada de los anteojos, ahora viene la la programación de la cirugía para esos pacientitos, sacarlo de ahí desde Morillo, desde el campo, desde el monte, como nosotros decimos, y llevarlo a la ciudad de Tartagala, Orán, que son las salas de cirugías más cercanas que tenemos". La fundación también planifica entregas de anteojos y programaciones de cirugías para agosto, y nuevas campañas de consultas en octubre, colaborando con el Ministerio de Salud provincial.

Cristian Herrera tiene una conexión especial con los niños, quienes lo han tomado como referente y llenan las redes sociales cantando sus canciones. Esta relación comenzó hace unos tres años, después de la pandemia, cuando los niños empezaron a acercarse en sus recorridos. Herrera ve esto como una bendición y una responsabilidad: "Y es tremendo lo que está pasando. Yo te digo, a veces no caigo, está pasando, están pasando cosas muy bonitas y nosotros las estamos asumiendo con muchísima responsabilidad... Es una bendición que el niño se te pueda prestar atención".

El artista busca brindarles el espacio que él mismo anheló al inicio de su carrera, invitándolos a cantar, buscar nuevos talentos e incluso a grabar, para que la gente conozca a los "futuros embajadores" del folklore. Para Herrera, el compromiso va más allá de lo artístico. "Hay que dar mensajes. Los chicos no solamente te ven porque vos interpretas bien una canción, los chicos vienen en búsqueda también de valores y nosotros sentimos un compromiso tremendo". Su objetivo es que los niños "se impregnen de buenos valores y aprendan a conocer, que conozcan y amen sus raíces", siempre en conexión con los padres y en un marco de respeto hacia la infancia, la mujer y la familia.

Desde el camión de Cadena 3, Cristian Herrera deleitó a la audiencia con un repertorio a la carta, que incluyó chacareras, sambas y chamamés. Interpretó clásicos como "Yo no te merezco", una canción que le ha dado "muchas, muchas satisfacciones. Muchos vinos descorchados, mucho salud, muchos chinchín. Tremendo, hermano". También sonaron "Dejando huellas" y "Cojudo viejo y peludo".

Herrera compartió sus influencias musicales, revelando que cuando era niño sus "faros guía" eran los artistas favoritos de su padre, como Las Voces de Orán, Los Manseros, Cantores del Alba, Aldo Monje y Chango Nieto. Rememoró con cariño que su primera canción folklórica, interpretada en un concurso escolar, fue "Salteñita de los Valles" de Las Voces de Orán. "Así que ahí encontré mi primera canción, Salteñita los Valles y bueno, ahí fue ese abrazo con el folklore hasta el día de hoy".

Agenda Recargada

La agenda de Cristian Herrera sigue muy activa. Tras su paso por Tucumán, tiene programadas presentaciones en:

* Campo Quijano, Salta (mañana).

* Las Breñas (viernes).

* Feria Nacional de Simoca (sábado).

* Sevilla Redondo, Tucumán (16 de julio).

* Fiesta del Tamal en El Carmen, Jujuy.

* Fiesta Nacional del Poncho.

* Santa Victoria Oeste (24 de julio).

* Sala del Rey, Córdoba (5 de septiembre).

* Grand Rex (22 de noviembre).

Cristian Herrera invitó a sus seguidores a mantenerse conectados a través de sus redes sociales (Cristian Herrera Ok o Cristian Herrera Oficial en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube) para obtener más información sobre sus presentaciones.

Entrevista de Viva la Radio