Colo Vasconcellos: "Celebramos seis años llevando canciones por el país"

La banda salteña Ahyre, liderada por Juan José “Colo” Vasconcellos, continúa celebrando un año de grandes logros.

El cantautor en diálogo con Cadena 3 expresó su emoción por los hitos alcanzados: “Estamos cumpliendo casi seis años presentando estas canciones a lo largo de todo el país, celebrando todo lo que ha sucedido en este último tiempo, lo de Viña, lo de Cosquín, lo de los Premios Gardel, llevar de alguna manera esta fiesta de celebración a la familia de Córdoba”.

El grupo, integrado por Vasconcellos, Hernando Mónico, Federico Maldonado y Sebastián Giménez, vivió un momento inolvidable en el Festival de Viña del Mar 2024, donde su canción “La Luna” les valió dos Gaviotas de Plata como Mejor Canción y Mejor Intérprete.

“Ha sido realmente maravilloso. Una experiencia completamente distinta a todo lo que hemos venido viviendo. No solamente la modalidad de poder participar con otros países, representar tu país. Nosotros hemos aprendido mucho y haber representado con este resultado fundamentalmente ha sido algo muy lindo”, compartió Colo sobre la experiencia.

Otro hito fue el Premio Gardel al Mejor Álbum Grupo de Folclore por su disco Eco. “Habiendo tantos grupos de folclore que hayan elegido el disco de Ahyre, al igual que nuestro primer disco, este segundo, bueno, realmente maravilloso. Una palmada en la espalda que te vienen a decir, es por ahí, van bien muchachos”, reflexionó Vasconcellos, destacando la importancia de crear canciones desde la emoción genuina, sin especular con el gusto del público.

El 2024 también marcó un momento especial con su primer show en el Estadio Delmi de Salta, donde grabaron su nuevo álbum en vivo junto a invitados de lujo como Soledad Pastorutti, Jorge Rojas y Raly Barrionuevo. “Fue la cereza, el postre de estos cinco años. Haber recibido a la Sole, a Raly, a Jorge. Realmente ha sido poder celebrar en casa con la familia, con la familia que uno va eligiendo en el camino”, expresó Colo.

Ahora, Ahyre se prepara para un show especial este viernes en Córdoba, en el Quality Espacio, como parte de una “gira despedida” de la etapa de Eco. “Estamos haciendo algo así como el vivo del vivo. Hemos comunicado hace muy poquito nuestro más reciente álbum, que es el registro de este concierto en el Estadio Delmi, y después seguramente empiecen a aparecer todas las otras canciones que vendrán en el camino de Ahyre”, adelantó Vasconcellos.

El espectáculo promete ser una celebración de estos cinco años de trayectoria, con las canciones de Eco como protagonistas y la emoción de cerrar una etapa que ha consolidado a Ahyre como una de las bandas más destacadas del folclore contemporáneo argentino.