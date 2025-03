Claudio Vignetta aseguró que la Costanera seguirá cortada hasta el fin de semana

Las intensas lluvias que azotaron Córdoba el pasado lunes, con más de 100 milímetros caídos en pocas horas, dejaron secuelas en la ciudad que aún se están resolviendo.

Claudio Vignetta, Secretario de Gestión de Riesgos Climáticos y Catástrofes de la Provincia de Córdoba, dialogó con Cadena 3 sobre las repercusiones del temporal, el estado del río Suquía y las medidas en marcha para normalizar la situación.

Aunque el sistema de desagües respondió satisfactoriamente, la Costanera Norte y Sur permanecerá cerrada al menos hasta el fin de semana, mientras las autoridades monitorean el nivel del dique San Roque y coordinan el retorno de 54 evacuados a sus hogares.

“El río va a permanecer con el crecido que tiene ahora”, explicó Vignetta, detallando que el caudal actual del Suquía se mantiene entre 120 y 130 metros cúbicos por segundo, producto del agua que escapa por el vertedero del dique San Roque y la válvula aún abierta. “Si no tenemos lluvias locales, no debería crecer más. No va a generar inconvenientes en la ciudad más que el corte en la Costanera”, precisó.

Sin embargo, advirtió que la normalización depende de los ríos afluentes del San Roque, que seguían crecidos hasta esta mañana, según datos de Recursos Hídricos.

El impacto de la lluvia varió según las zonas de la capital. Mientras el centro y el norte de la ciudad fueron sorprendidos por la intensidad del aguacero, el sur registró menores complicaciones. “El sistema de desagües funcionó bien”, destacó Vignetta, aunque reconoció que algunos puntos pudieron haber presentado problemas por acumulación de basura o arrastre de la corriente.

Entre las obras que prometen aliviar futuros eventos, mencionó la construcción en Sagrada Familia, destinada a mejorar el drenaje en áreas críticas.

Respecto al dique San Roque, cuya cota máxima alcanzó los 36,05 metros según los últimos reportes, el secretario explicó que el vertedero juega un rol clave en el caudal del Suquía.

“La válvula sigue abierta, pero no es tanto el problema. Lo que pasa sobre el vertedero, que está liberando 110 o 120 metros cúbicos, supera el control de la válvula, que aporta unos 50”, señaló. Esto significa que, aunque el dique haya alcanzado su límite, el río no debería crecer más si las condiciones climáticas se mantienen estables.

Costanera cerrada y evacuados en retorno

El corte de la Costanera, una arteria vital para la movilidad entre los extremos de la ciudad, es una de las principales preocupaciones de los cordobeses. “Yo estimo que, si no tenemos lluvias importantes, estamos a jueves, el sábado deberíamos empezar a normalizar la situación”, proyectó Vignetta. Sin embargo, un dato recibido esta mañana desde la Secretaría indica que aún ingresaba agua al San Roque, lo que podría retrasar la reapertura hasta el domingo.

En cuanto a los evacuados, el temporal dejó un saldo de 54 personas, entre mayores y menores, alojadas en dispositivos municipales.

Informe de Gonzalo Carrasquera.