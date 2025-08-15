Cadena 3 presente en la 4°edición del Festival Yvy Porá junto a Lázaro Caballero

El Festival Yvy Porá, reconocido como La Fiesta Solidaria del Chaco Formoseño, se realiza los días 15, 16 y 17 de agosto de 2025 en Gran Guardia, Formosa.

En la estancia Yvy Porá, entre los kilómetros 1241 y 1242 de la Ruta 81, el cantante y anfitrión Lázaro Caballero dará inicio a la cuarta edición del Festival Yvy Porá, una fiesta solidaria que reúne a miles de personas en el corazón del Chaco formoseño.

A solo 80 kilómetros de la capital de Formosa y 35 kilómetros de Pirané, este evento se ha consolidado como un punto de encuentro para celebrar la música, las costumbres gauchas y el amor por la tierra.

Lázaro, recibió con entusiasmo a Cadena 3, encargada de transmitir la magia del festival a todo el país. “Gracias por estar acá, estoy emocionado. Esto es Gran Guardia, mi pago, el lugar de mi tata, de mis abuelos, donde nació mi amor por las tradiciones”, expresó Caballero, visiblemente orgulloso de su tierra y del evento que organiza.

El festival, que se extiende durante tres días viernes, sábado y domingo, arrancó con un clima festivo y un predio colmado de asistentes, food trucks, un escenario imponente y un camping donde miles de personas llegan con carpas y motorhomes para disfrutar de la experiencia.

La ruta, en óptimas condiciones, facilita el acceso, y los controles garantizan la seguridad de los visitantes.

Un semillero para nuevos talentos y grandes figuras del folclore

Una de las novedades destacadas de esta edición es el “Semillero”, un espacio que comenzó a las 17 horas y está dedicado a artistas emergentes del folclore argentino.

Durante dos horas y media, jóvenes músicos tienen la oportunidad de mostrar su talento, dando un impulso a las nuevas generaciones.

A las 20 horas, el festival abre formalmente con una programación que promete noches inolvidables.

El viernes, el escenario vibrará con la actuación de Los Nocheros a las 22:50, seguidos por Sergio Galleguillo a las 23:55, quien trae el espíritu de la chaya riojana. La Base y Las Cuatro Cuerdas completaron una grilla que se extenderá hasta la madrugada.

El sábado contará con Cristian Herrera, el Indio Lucio Rojas y Paquito Ocaño, mientras que el domingo cerrará con el Chaqueño Palavecino y Los Alonsitos, entre otros.

Organizado en la estancia familiar de Lázaro, el festival busca fortalecer los lazos comunitarios y promover las tradiciones del Chaco formoseño, un lugar donde, según el anfitrión, “se respira el amor por lo nuestro”.

La masiva concurrencia, con filas de vehículos para ingresar al predio, refleja el impacto de esta fiesta que trasciende fronteras.

Cómo llegar y disfrutar

El Festival Yvy Porá es de fácil acceso por la Ruta 81, con un predio bien organizado que incluye áreas de camping y gastronomía.

Los horarios son ideales para disfrutar en familia o con amigos: el Semillero arranca a las 17 horas, y las presentaciones principales comienzan a las 20, extendiéndose hasta la madrugada con música, baile y la calidez de la gente del pago.

Una fiesta que no solo celebra la música, sino también la identidad, la solidaridad y el orgullo de ser parte del Chaco formoseño.

Informe de Alejandro Bustos