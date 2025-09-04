"Bajá un cambio": Córdoba lanzó campaña 2025 contra los excesos de velocidad

La Municipalidad de Córdoba lanzó su campaña de Seguridad Vial 2025, enfocada en reducir los siniestros viales, especialmente entre motociclistas, quienes representan el 59% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la ciudad.

Con un promedio de 5 a 7 fallecidos por mes, la iniciativa busca concientizar sobre los peligros del exceso de velocidad, un problema que afecta al 58% de los conductores cordobeses, según un estudio de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS) de 2024.

El subsecretario de Movilidad y Tránsito, Eduardo Ramírez, en diálogo con Cadena 3 explicó: “Entendemos que 10 kilómetros de diferencia en la velocidad pueden salvar vidas. Esta campaña está dirigida a los motociclistas, con folletería, difusión en medios y mensajes en las lunetas traseras de los colectivos”.

La iniciativa incluye spots televisivos y radiales, entrega de material educativo en puntos estratégicos de la ciudad y una renovación de cartelería vial iniciada hace 30 días para reforzar los límites de velocidad: 40 km/h en calles, 30 km/h en zonas escolares y 60 km/h en avenidas.

Los controles con cinemómetros portátiles TruCAM II, donados por la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) y homologados por el INTI, se intensificaron desde mayo de 2024.

Ramírez destacó los resultados: “De 13.000 vehículos controlados, el 9% excede los límites, una mejora significativa desde el 40% inicial”.

Sin embargo, los datos de Bloomberg ubican a Córdoba como la segunda ciudad con mayor exceso de velocidad en Latinoamérica, solo detrás de Cali (56%), con un 49% de motociclistas superando los límites, igualando a Buenos Aires.

“Tenemos que cambiar culturalmente la esencia de los cordobeses de exceder los límites de velocidad”, insistió Ramírez.

El 30% de los vehículos excedió el límite establecido entre 6 y 10 km/h, en tanto que la velocidad máxima registrada fue de 107 km/h en Av. Armada Argentina, superando por 47 km/h el tope de 60 km/h fijado para la circulación en avenidas.

Específicamente en los controles llevados adelante en Costanera Norte y Puente Zípoli, y en Av. Armada Argentina al 4000, se pudo observar que el 50% de los vehículos controlados circulaba a más de 60 km/h, violando la velocidad permitida.

Estos primeros registros no reflejan el comportamiento natural de los cordobeses respecto a la velocidad en la ciudad, sino en exclusiva en los puntos de control. En consecuencia, los resultados obtenidos hasta el momento no son concluyentes y requieren mediciones prolongadas en el tiempo que puedan reflejar el comportamiento real de los conductores.

Los controles se ejecutan de forma integral: al detectar exceso de velocidad y detener el vehículo se verifica licencia de conducir, ITV y, en caso de ser necesario, se realiza un test de alcoholemia.

Los infractores son notificados a través de CIDI, con multas que van desde $55.320 a $331.920, correspondientes sanciones de 5 a 30 UEM (Unidad Económica Municipal), según lo establecido en el art.139 del Código de Convivencia.

La campaña, que se enmarca en el trabajo conjunto con BIGRS y Vital Strategies, busca no solo fiscalizar, sino también educar.

En 2024, la ciudad registró 73 muertes viales, de las cuales el 79% fueron usuarios vulnerables (motociclistas, peatones y ciclistas) y el 51% tenían entre 10 y 29 años.

Según el Código de Tránsito Municipal, los límites máximos de velocidad en la ciudad son:

- 20km/h en pasos a nivel.

- 30km/h en esquinas y proximidades a escuelas, clubes y lugares de gran afluencia.

- 40 km/h en calles.

- 60 km/h en avenidas y en rutas que atraviesen zonas urbanas.

Informe de Gonzalo Carrasquera