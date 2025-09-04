"Bajá un cambio": Córdoba lanzó campaña 2025 contra los excesos de velocidad
La Municipalidad apunta a motociclistas con folletería y controles para reducir el 59% de siniestros fatales que los involucran, en una ciudad donde el 58% excede los límites.
FOTO: La Municipalidad busca reducir siniestros viales
La Municipalidad de Córdoba lanzó su campaña de Seguridad Vial 2025, enfocada en reducir los siniestros viales, especialmente entre motociclistas, quienes representan el 59% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la ciudad.
Con un promedio de 5 a 7 fallecidos por mes, la iniciativa busca concientizar sobre los peligros del exceso de velocidad, un problema que afecta al 58% de los conductores cordobeses, según un estudio de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS) de 2024.
El subsecretario de Movilidad y Tránsito, Eduardo Ramírez, en diálogo con Cadena 3 explicó: “Entendemos que 10 kilómetros de diferencia en la velocidad pueden salvar vidas. Esta campaña está dirigida a los motociclistas, con folletería, difusión en medios y mensajes en las lunetas traseras de los colectivos”.
La iniciativa incluye spots televisivos y radiales, entrega de material educativo en puntos estratégicos de la ciudad y una renovación de cartelería vial iniciada hace 30 días para reforzar los límites de velocidad: 40 km/h en calles, 30 km/h en zonas escolares y 60 km/h en avenidas.
Los controles con cinemómetros portátiles TruCAM II, donados por la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) y homologados por el INTI, se intensificaron desde mayo de 2024.
Ramírez destacó los resultados: “De 13.000 vehículos controlados, el 9% excede los límites, una mejora significativa desde el 40% inicial”.
Sin embargo, los datos de Bloomberg ubican a Córdoba como la segunda ciudad con mayor exceso de velocidad en Latinoamérica, solo detrás de Cali (56%), con un 49% de motociclistas superando los límites, igualando a Buenos Aires.
“Tenemos que cambiar culturalmente la esencia de los cordobeses de exceder los límites de velocidad”, insistió Ramírez.
El 30% de los vehículos excedió el límite establecido entre 6 y 10 km/h, en tanto que la velocidad máxima registrada fue de 107 km/h en Av. Armada Argentina, superando por 47 km/h el tope de 60 km/h fijado para la circulación en avenidas.
Específicamente en los controles llevados adelante en Costanera Norte y Puente Zípoli, y en Av. Armada Argentina al 4000, se pudo observar que el 50% de los vehículos controlados circulaba a más de 60 km/h, violando la velocidad permitida.
Estos primeros registros no reflejan el comportamiento natural de los cordobeses respecto a la velocidad en la ciudad, sino en exclusiva en los puntos de control. En consecuencia, los resultados obtenidos hasta el momento no son concluyentes y requieren mediciones prolongadas en el tiempo que puedan reflejar el comportamiento real de los conductores.
Los controles se ejecutan de forma integral: al detectar exceso de velocidad y detener el vehículo se verifica licencia de conducir, ITV y, en caso de ser necesario, se realiza un test de alcoholemia.
Los infractores son notificados a través de CIDI, con multas que van desde $55.320 a $331.920, correspondientes sanciones de 5 a 30 UEM (Unidad Económica Municipal), según lo establecido en el art.139 del Código de Convivencia.
La campaña, que se enmarca en el trabajo conjunto con BIGRS y Vital Strategies, busca no solo fiscalizar, sino también educar.
En 2024, la ciudad registró 73 muertes viales, de las cuales el 79% fueron usuarios vulnerables (motociclistas, peatones y ciclistas) y el 51% tenían entre 10 y 29 años.
Según el Código de Tránsito Municipal, los límites máximos de velocidad en la ciudad son:
- 20km/h en pasos a nivel.
- 30km/h en esquinas y proximidades a escuelas, clubes y lugares de gran afluencia.
- 40 km/h en calles.
- 60 km/h en avenidas y en rutas que atraviesen zonas urbanas.
Informe de Gonzalo Carrasquera
