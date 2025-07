Vuelve Paz Martínez: amor por Rosario, el "ojo de tigre" y las novelas turcas

El reconocido músico y compositor Paz Martínez, con más de 50 años en la música y más de 40 como solista, se prepara para un retorno a Rosario que promete ser inolvidable. En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario compartió su conexión especial con la ciudad, donde afirma haber recibido un cálido recibimiento desde el inicio de su carrera.

"Si te va bien en Rosario, te va bien en cualquier lugar del planeta", destacó el artista.

Martínez, quien firmó un extenso repertorio de éxitos, reflexionó sobre su decisión de retirarse de los escenarios. "Empecé en un teatro muy grande de Buenos Aires y me encontré con una resistencia feroz de parte del público. No te vayas, Paz", recordó. Esta reacción del público lo llevó a replantearse su salida, asegurando que "no puedo decir que voy a dejar de cantar porque realmente disfruto arriba del escenario".

El artista también habló sobre su proceso creativo y la inspiración detrás de sus letras. "Soy un buen observador de la realidad, eso me mantiene muy atento", comentó.

Aunque ha escrito y grabado más de 300 canciones, Paz enfatiza que muchas de sus historias provienen de la vida de otros. "La mayoría son historias de terceros", explicó, aunque también tiene sus propias vivencias que alimentan su música.

Una de sus canciones más emblemáticas, "Qué ironía", originalmente escrita para él, encontró un nuevo hogar en la voz de Rodrigo. "Cuando escuché a Rodrigo cantarla en Mar del Plata, me di cuenta de que había hecho algo especial", relató. La canción, que nació con otro título, se convirtió en un éxito y es un ejemplo de cómo las canciones pueden trascender el tiempo e incluso sus orígenes.

En cuanto a la industria musical actual, Paz opinó sobre la necesidad de que las canciones vayan acompañadas de un video musical. "Normalmente se hacen para que la canción tenga más posibilidades de pegar", dijo, aunque también expresó su deseo de que la ficción argentina recupere protagonismo en los medios. "Me incomoda cuando veo que pasan telenovelas turcas, necesitamos mostrar nuestra cultura", afirmó.

Finalmente, Paz Martínez se mostró entusiasmado por su próximo espectáculo en Rosario, programado para el domingo 13 en el Teatro El Círculo. "Amo a Rosario", expresó con cariño.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.