Paz Martínez cautivó al público de Cosquín y, ¿tiró palito para Jesús María?

Con un show impecable, Paz Martíneez logró cautivar al público coscoíno en la séptima luna, arrancando con una zamba y haciendo un recorrido de media hora por sus temas más conocidos.

El cierre fue aún más sorprendente al interpretar "Qué Ironía", en versión cuarteto.

"Me llevo más que el poncho, me llevo el amor de la gente, fue emocionante para mí. Hice mi carrera y no sé cuánto me queda por delante, pero cunado miró para atrás me asombro y digo ¡caramba!", confesó a Cadena 3.

De cara al futuro aseguró que continúa con muchos sueños y se sigue preparando y estudiando para progresar. "El cariño y el amor de la gente es algo que recibí en toda mi carrera. Podés ser muy famoso, pero tener el amor y el cariño de la gente es otra cosa, y yo lo tengo", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Es la primera vez que el cantautor es invitado como solista al escenario Atahualpa Yupanqui, y en ese sentido al ser consultado sobre su presencia en otros festivales dijo: "No me invitaron".

El artista ha ido en otras ocasiones a Jesús María, pero integrando el Trío San Javier.

Informe de Alejandro Bustos