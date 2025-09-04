En vivo

Argentina vs. Venezuela

Argentina

Argentina vs. Venezuela

Rosario

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

Melina Uliarte

Agostina y Conrado

Viva la Radio Rosario

Santa Fe Business Forum: presentaron dispositivo para salvar vidas en hogares

Emiliano Zamit habló en Cadena 3 de su innovador proyecto de detección avanzada busca mitigar las muertes por inhalación de monóxido de carbono y las pérdidas materiales por fuga de gas.      

04/09/2025 | 20:27Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El monóxido de carbono, un enemigo silencioso que cobra vidas.

    Audio. Santa Fe Bussiness Forum: Emiliano Zunit, Tecnología Pura en Sistema de Alerta Tempra

El Santa Fe Business Forum se convierte en un punto de encuentro para innovadores y emprendedores y el Estudio Federal de Sancor Seguros no es la excepción en ese contexto.

Desde allí, Emiliano Zamit, director general de Tecnología Pura, presentó un proyecto innovador enfocado en la seguridad en el hogar. Este sistema integral de detección avanzada busca mitigar las muertes por inhalación de monóxido de carbono y las pérdidas materiales por fuga de gas, problemas que afectan en Argentina.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, explicó: "Es un proyecto bastante ambicioso... fundamentalmente esto mitiga las 500 muertes por año que hay por monóxido de carbono".

El dispositivo funciona mediante un sensor que, al detectar niveles peligrosos de monóxido de carbono o gas, emite una señal a una base de datos. Esta, a su vez, activa una electroválvula que cierra la llave de paso de gas y activa sistemas de ventilación para asegurar la seguridad de los ocupantes. "La idea es proyectar esto... y empezar a trabajar como lo que se hizo en Singapur", detalló Zamit.

En esa línea, también mencionó que el costo de implementación es accesible, con un precio estimado de entre 15 y 30 dólares por sensor, dependiendo de la instalación. "No es algo costoso... es un ganar-ganar tanto para la EP, tanto para Littoral Gas y para los usuarios", afirma.

En cuanto a su experiencia en el foro, contó: "La verdad que fue bastante agradable... tengo reuniones a partir de la semana que viene con esto".

Este tipo de eventos permite a emprendedores como él establecer conexiones y presentar sus proyectos a un público más amplio.

La iniciativa de no solo busca mejorar la seguridad en los hogares, sino también generar conciencia sobre la importancia de la tecnología en la vida cotidiana. "La idea es empezar a trabajar con las personas que son autodidactas", concluyó, resaltando el valor del conocimiento práctico en la innovación.

Entrevista de Agostina Meneghetti.

