Identi-Kit, 40 años de música: nuevo material, show y la escena de ayer y hoy

Identi-kit, una de las bandas más emblemáticas de Rosario, celebra 40 años de trayectoria con un show especial en Casa Brava.

Este evento, que se lleva a cabo este jueves 26 de junio, promete un repaso por su historia musical y la presentación de nuevos temas. "Vamos a hacer un repaso por toda la historia discográfica", comentaron en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

El vocalista de Identikit, Claudio Mottura, destacó la sorpresa que les generó la gran afluencia de público joven en su reciente recital. "No sabíamos que iba a haber tanta gente joven", afirmó, refiriéndose a la respuesta positiva que obtuvieron en su presentación anterior de este regreso triunfal.

Los integrantes de la banda se mostraron optimistas sobre el futuro y reflexionaron sobre la evolución de la escena musical en Rosario. "En los años 80 había muchísimos bares donde tocábamos", recordó.

Sin embargo, se esperanzan al ver el interés de nuevas generaciones en su música.

Identi-kit se presenta este jueves a las 21 horas, y las entradas están disponibles en Ticket Bravos y en la boletería del lugar (Ricchieri y Jujuy). "Vamos a meter cuatro temas nuevos y un compilado de nuestros grandes éxitos", prometió la banda, anticipando una noche llena de nostalgia y buena música.

La celebración de los 40 años no solo representa un hito para la banda, sino también para la cultura musical de Rosario, que ha visto una transformación significativa a lo largo de las décadas. "El talento no siempre es exitoso y no siempre el éxito es talentoso", concluyó Mottura.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.