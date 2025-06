Cacho Deicas confirmó su salida de Los Palmeras y reveló el porqué

Cacho Deicas brindó detalles sobre su salida del grupo, la cual sorprendió a muchos de sus seguidores.

En un mensaje publicado en redes, el cantante de Los Palmeras había aclarado que su decisión no estuvo motivada por problemas de salud, como se había especulado en algunos medios.

Afirmó que su alejamiento se debió a diferencias internas que se habían ido acumulando con el tiempo.

El músico destacó que, a pesar de los rumores, su estado físico no era un factor determinante en su decisión.

Deicas mencionó que siempre priorizó su bienestar y que, en este momento de su vida, consideró que era el momento adecuado para dar un paso al costado.

El grupo de cumbia santafesina Los Palmeras por su parte anunció este miércoles la disolución formal de su sociedad, Los Palmeras Producciones S.R.L., tras recibir una carta documento de su histórico vocalista, Rubén “Cacho” Deicas, en la que detallaba su delicado estado de salud tras un accidente cerebrovascular (ACV) sufrido en enero de 2025.

La declaración, publicada en su cuenta oficial de Instagram, marca un quiebre en la trayectoria de una de las bandas más emblemáticas de Argentina.

Mientras que Deicas prosiguiò en la red social: “Hola amigos, una vez más nos comunicamos por este medio, por el Instagram, donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas, que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera”, comenzó relatando.

“Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”, continuó.

“Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida, pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, agregó Deicas.

Y cerró: “Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto”.

Los Palmeras, una de las bandas más queridas en el ámbito de la cumbia, ha tenido una trayectoria llena de éxitos y ha sabido conquistar a generaciones enteras.

