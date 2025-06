Coti, tras un show inolvidable frente al Monumento: "Me lo llevo para siempre"

En el marco de las celebraciones por el Día de la Bandera, Rosario vivió una jornada especial que unió la emoción patriótica con la música de uno de sus artistas más queridos. Coti Sorokin fue el encargado de cerrar los festejos frente al imponente Monumento Nacional a la Bandera, en una jornada que convocó a miles de personas desde temprano y se extendió hasta bien entrada la tarde.

El escenario montado en el Parque Nacional a la Bandera vibró con la energía del público y de un Coti visiblemente conmovido por la convocatoria y el recibimiento. Apenas después de bajarse del escenario, aún agitado y conmovido por la experiencia, el músico expresó el móvil Cadena 3 Rosario: "Nada más que agradecer a la gente de Rosario por darme esta oportunidad de hacer este concierto que, bueno, va a quedar en mi memoria, en mi corazón para siempre."

El show, que duró cerca de dos horas, fue mucho más extenso de lo previsto. Coti reconoció que había cierto temor respecto al comportamiento del público: "Teníamos miedo porque, viste, a veces cuando son conciertos gratuitos, para ir a tocar cinco o seis temas… Pues tocamos como dos horas y la gente se quedó escuchando y participando, cantando."

La respuesta del público superó todas las expectativas: "¿Vos viste la cantidad de gente que salió? Era impresionante, era impresionante y no se movió nadie hasta el final."

El cantante, oriundo de Rosario, se mostró profundamente emocionado por volver a tocar en su ciudad y destacó la mística del lugar elegido:

"Una fiesta, una fiesta que me llevo para siempre. Y lo último, cantar con ese monumento iluminado… No, no, no, fue un sueño, un sueño cumplido."

El evento, que también contó con actividades culturales, espectáculos para toda la familia y propuestas gastronómicas, reafirmó el vínculo especial entre la ciudad y el artista. Y aunque no confirmó una próxima visita, sus palabras finales fueron una caricia al corazón rosarino:

"Estoy feliz, muy feliz. Gracias a todo el municipio, a toda la gente", cerró.