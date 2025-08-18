Homo Argentum, fenómeno y polémica: "Es más melancolía que comedia"

El estreno de "Homo Argentum", la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, ha generado un intenso debate en el mundo del cine argentino. La película, que se estrenó el pasado jueves, suscita opiniones encontradas entre figuras del espectáculo y trabajadores de la cultura sobre su enfoque y su valor comercial. Y hasta es llevada hasta la trinchera política en tono de campaña electoral.

Durante el fin de semana, muchos espectadores se sintieron atraídos por el nombre de Francella, lo que llevó a un notable aumento en la asistencia a los cines, a pesar de un "receso" en la asistencia general.

Pablo Scholz, crítico de cine y editor de la sección Spot de Espectáculos de Clarín, destacó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario su experiencia al ver la película antes de su estreno. "Lo peor que le comenté a Francella fue que pensé que me iba a reír más", expresó, quien notó que, a pesar de que la película se promociona como comedia, algunos relatos son más melancólicos y carecen de humor. "La película toca más el tema de la melancolía y, en todo caso, quiere la tristeza", agregó.

El crítico también señaló que "más que Homo Argentum, la película se le quiere llamar Homo Porteñum", refiriéndose a la hipocresía que retrata en algunos de sus personajes. "El primer corto, por ejemplo, resume un poco la idea de toda la película", explicó.

El debate sobre la película se extiende a las redes sociales y a conversaciones cotidianas, lo que lleva a Scholz a concluir que "la película se transforma en un evento". Este fenómeno se asemeja a otros éxitos del cine argentino, como "Argentina, 1985" y "Relatos Salvajes", que también generaron discusiones más allá de su contenido cinematográfico.

En cuanto al análisis crítico, mencionó que "no hay un camino intermedio" en la recepción de la película, donde las opiniones tienden a polarizarse entre quienes apoyan y critican el proyecto. "Es como que automáticamente te tenés que posicionar en alguna de las dos veredas", lamentó, subrayando la dificultad de mantener una perspectiva neutral.

Finalmente, Scholz calificó "Homo Argentum" con un puntaje entre 5 y 6, indicando que, aunque la película es "irreprensible" desde el punto de vista técnico, no cumplió con sus expectativas.

"Pensé que iba a ser más comedia", reiteró, y concluyó que la película "es muy argentina", aunque no está seguro de su recepción en el extranjero.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.