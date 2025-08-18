Brandoni defendió a Guillermo Francella tras críticas a "Homo Argentum"
El actor defendió a su colega, en medio de las críticas por “Homo Argentum”. Brandoni resaltó que la película no necesitó financiamiento estatal y que es un proyecto artísticamente sólido.
El pasado jueves, se estrenó en cines la película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella. Las salas se llenaron de espectadores, a pesar de que muchos criticaron el proyecto por considerar que muestra un tipo de argentino que no es un modelo a seguir.
Luis Brandoni fue consultado por “Lape Club Social” y dio su opinión al respecto: “Es el derecho de pensar como quiera y no juzgarlo, es la libertad de expresión”.
“La película de la que estamos hablando no recurrió al Estado a pedirle plata”, remarcó el actor, quien consideró que “artísticamente, está muy bien la película”.
“Yo soy amigo personal de Guillermo Francella. Fui a ver la película con la idea de que era una comedia, pero es una película muy seria, que está muy bien hecha. Opinar para que la gente no vaya a verla es un despropósito como nunca escuché en la vida”, comentó el actor.
“Las películas no contagian”, aclaró Brandoni y reveló que pudo dialogar con Francella, aunque no conversaron sobre las críticas: “No hablé de estas críticas, hablé de su trabajo y de su película… Que al Presidente le haya interesado la película, no significa que se haga un movimiento partidario en contra de la película”.
Guillermo Francella y Luis Brandoni trabajaron juntos en la película “Mi obra maestra”, de 2018, creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn, los mismos que hicieron “Homo Argentum”.
