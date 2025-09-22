Endeavor Rosario reúne a emprendedores rurales: "Es un hervidero de talento"

El próximo jueves 25 de septiembre, el Salón Metropolitano de Rosario se convertirá en un "verdadero hervidero de talento" con la llegada de la experiencia Endeavor Rosario 2025. Este evento reúne a emprendedores, inversores y líderes de negocios en una jornada repleta de ideas y motivación. Cadena 3 participa activamente de esta iniciativa que busca fomentar el ecosistema emprendedor.

Juan Manuel Barufaldi, CEO de Deep Agro, una empresa pionera en inteligencia artificial aplicada al agro, compartirá su experiencia en el evento. "Nosotros somos una compañía de inteligencia artificial aplicada al agro, que busca generarle soluciones al productor agropecuario que le mejoren la calidad de vida y lo hagan ser más eficientes", explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Deep Agro ha desarrollado un sistema que reduce entre un 70 y 80 por ciento el uso de herbicidas, uno de los agroquímicos más importantes. "Esto lo logramos a través de un algoritmo que identifica morfológicamente a las malezas dentro del cultivo, junto con una computadora que procesa esos algoritmos en tiempo real", detalló el ejecutivo.

Este sistema permite aplicar herbicidas de manera selectiva, optimizando recursos y minimizando el impacto ambiental.

Con un equipo de 53 personas y sede en Rosario, Deep Agro ha comenzado a expandirse por todo el país, desde Salta hasta Buenos Aires. Sin embargo, Baruffaldi señaló que la adopción de tecnología en el campo aún enfrenta desafíos.

"Hay cerca de 30.000 equipos pulverizadores en Argentina y nosotros llevamos 80 instalados. Estamos lejos de ese universo, que es muy grande y que en algún momento tendrá que democratizarse", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El CEO también menciona que, aunque la tecnología tiene buena financiación y se amortiza con el ahorro que genera, la falta de conocimiento sobre estas herramientas limita su incorporación. "No diría que es ignorancia, sino más bien falta de capacidad de muchas compañías para llegar a contarle a más productores", reflexionó.

Deep Agro planea expandir sus operaciones a Brasil y Estados Unidos, mercados que presentan complejidades y oportunidades. "Tratamos de ir paso a paso con productores referentes que nos ayuden a generar un producto que se amolde a la densidad del productor en cada zona", concluye.

Durante la experiencia Endeavor Rosario 2025, Deep Agro ofrecerá una charla y estará disponible para el networking. "Hoy nos toca poder estar contando un poco nuestra historia junto a otros emprendedores", indicó Baruffaldi.

Entrevista de Lucas Correa.