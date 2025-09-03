Aquella "chipeada" vaca: innovación santafesina en el BCR Agtech Forum

El futuro del agro ya está en marcha, y Rosario fue nuevamente el escenario donde ese futuro se hizo presente. En el marco del BCR Agtech Forum 2025, organizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, una de las novedades más llamativas fue la presentación de una tecnología disruptiva: un chip que conecta directamente a las vacas con satélites, permitiendo su monitoreo en tiempo real.

La empresa Caravan Tech, con base en la provincia de Santa Fe y presencia también en Brasil, presentó este avance como parte de la "Animal & Footage Session", una de las charlas destacadas del evento, moderada por el periodista Hernán Funes de Cadena 3 Rosario.

En el marco del BCR Agtech Forum 2025, uno de los eventos más relevantes para el ecosistema agroindustrial de la región, se abordó un tema clave para el presente y futuro del campo argentino: la incorporación de la inteligencia artificial.



“Ya no es el peón a caballo detrás del ganado, ahora es un chip que transmite todo a un satélite”, resumió Funes durante su cobertura.

El encargado de explicar el funcionamiento fue Fabián Molinengo, CTO de Caravan Tech e ingeniero egresado de la Universidad Nacional del Litoral.

“Es una tecnología IoT satelital, muy reciente, con una combinación única de satélites LEO y geoestacionarios, que permite una cobertura continua y precisa”, explicó.

El sistema permite monitorear ganado en zonas rurales sin acceso a internet, optimizando la trazabilidad, el control sanitario y la cadena de frío en la industria alimentaria.

Lo más destacado es que Santa Fe fue elegida como uno de los cinco focos estratégicos en el mundo para aplicar esta tecnología, junto con Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Brasil. “Es un doble orgullo: por la tecnología que estamos mostrando y por demostrar que en Argentina se pueden desarrollar soluciones de primer nivel mundial”, agregó Molinengo.

El BCR Agtech Forum 2025 no solo fue una vidriera de innovaciones, sino también un espacio de encuentro entre más de 100 startups, 40 fondos de inversión y referentes internacionales del ecosistema agtech. Con el respaldo de organismos como INTA, IICA, BID Lab, Endeavor y Embrapa, Rosario se posiciona cada vez con más fuerza como una de las capitales de la transformación tecnológica agroindustrial de América Latina.

La apuesta: combinar conocimiento, inversión y tecnología para transformar el agro argentino. Y el chip que conecta a una vaca con un satélite es apenas un ejemplo —potente y simbólico— de lo que ya está ocurriendo.

Informe de Hernán Funes.