BCR Agtech Forum: carne y tecnología, el campo argentino se le anima a la IA

En el marco del BCR Agtech Forum 2025, uno de los eventos más relevantes para el ecosistema agroindustrial de la región, se abordó un tema clave para el presente y futuro del campo argentino: la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la cadena de ganados y carnes.

Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), dialogó con Cadena 3 Rosario y destacó que la IA ya no es una promesa lejana, sino una herramienta concreta que comienza a transformar procesos productivos, de trazabilidad y de comercialización en el sector cárnico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La cadena de ganados y carnes tiene enormes oportunidades para mejorar su productividad. Hoy, no alcanza con tener el mejor bife de chorizo. Los mercados internacionales exigen trazabilidad, sustentabilidad y eficiencia", afirmó Bifaretti.

El experto remarcó que actualmente se están utilizando sistemas de IA discriminativa en el sector, que permiten clasificar establecimientos, predecir resultados productivos y optimizar el manejo del ganado. Además, desde el IPCVA emplean inteligencia artificial para mejorar los estudios de mercado y personalizar las estrategias de comunicación, tanto dentro del país como hacia el exterior.

"Estamos en el amanecer de esta historia. Hablar hoy de inteligencia artificial es como hablar de Internet en 1993. Por eso, es urgente capacitarse y alfabetizarse en estas tecnologías", advirtió.

La clave, según Bifaretti, será la formación de recursos humanos capaces de adaptarse a una curva de cambios que será cada vez más acelerada. "Eso va a marcar la diferencia entre quienes sepan usar la IA y quienes no la adopten", puntualizó.

El BCR Agtech Forum 2025, organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario e Innventure, congrega a más de 100 startups, 40 fondos de inversión y destacados referentes de la innovación agropecuaria de América Latina y el mundo. Participan inversores de Brasil, México, Colombia y Estados Unidos, además de figuras internacionales como Vitor Mondo (Embrapa), María José Soler (Endeavor) y Marcelo Torres (Aapresid).

El evento no solo pone en escena soluciones tecnológicas que van desde el monitoreo del ganado hasta la gestión de la cadena de frío en alimentos y bebidas, sino que además funciona como una plataforma de vinculación estratégica entre ciencia, empresas y financiamiento.

Con el apoyo de instituciones como el INTA, IICA, Embrapa (Brasil), INIA (Uruguay) y BID Lab, el foro consolida a Rosario como una de las capitales regionales del agrotech.

Informe de Hernán Funes.