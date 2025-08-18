Alerta por tormentas en Rosario: intensas lluvias y posible granizo

Rosario enfrenta una semana de inestabilidad climática, con una alerta amarilla por tormentas fuertes desde la noche de este lunes y lluvias persistentes durante todo el martes. El fenómeno, que podría adelantar la tradicional tormenta de Santa Rosa, podría incluir ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo

Este lunes, la ciudad amaneció con una llovizna tenue y un clima más húmedo que frío, anticipando un cambio en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes, que podrían comenzar esta noche y extenderse durante toda la jornada del martes.

La observadora meteorológica Delia Ibáñez brindó un informe detallado sobre las condiciones climáticas que se esperan en el país en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. "Estamos dentro de un ambiente muy húmedo, ya con presencia de nubosidad", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las proyecciones indican que a partir de esta noche se pueden esperar tormentas que se intensificarán durante el día martes. "Estamos hablando de tormentas que pueden dejar abundante caída de agua con acumulados importantes, sectores que pueden oscilar entre 30 a 100 milímetros de agua caída", explicó la meteoróloga.

Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunas áreas, así como actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo.

"Este sistema de mal tiempo está afectando a toda la provincia de Santa Fe, a Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos", advirtió.

En cuanto al clima para el fin de semana, Ibañez anticipó un marcado descenso de la temperatura. "El viernes vuelve a ingresar un pulso de aire muy frío, nos va a dejar buenas condiciones en el tiempo durante el fin de semana, pero con un descenso marcado de las temperaturas", indicó.

La meteoróloga concluyó que, aunque se espera un buen tiempo soleado durante el fin de semana, las temperaturas permanecerán bajas, especialmente en las primeras horas del día y durante las noches.

Para la noche de este lunes se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El fenómeno podría incluir abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y hasta granizo ocasional.

Entrevista de Cecilia Moro.