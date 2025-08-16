En vivo

Una mañana para todos Notas

Un detenido por golpear y explotar sexualmente a su pareja durante seis años

Un hombre fue arrestado acusado de agredir y obligar a su pareja a la prostitución. La víctima relató años de sufrimiento y amenazas de muerte hacia su hijo.

16/08/2025 | 08:05Redacción Cadena 3

FOTO: Mujer rompe el silencio tras años de violencia y explotación sexual

  1.

    Audio. Detenido por golpear y explotar sexualmente a su pareja durante seis años

    Una mañana para todos

    Episodios

Un hombre de 47 años fue detenido, acusado de golpear y explotar sexualmente a su pareja durante seis años. La víctima denunció que era agredida y obligada a prostituirse, mientras que el agresor comercializaba imágenes íntimas suyas.

El último ataque ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando el detenido golpeó a la víctima, amenazándola con incendiar la casa y matar a su hijo. Este hecho llevó a la víctima a formalizar la denuncia contra su pareja.

El detenido ya tenía antecedentes por homicidio y robo, con una condena de 18 años de prisión, y se encontraba en libertad condicional hasta 2028.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue detenido por golpear y explotar sexualmente a su pareja durante seis años.

¿Quién es el detenido? Un hombre de 47 años con antecedentes por homicidio y robo.

¿Cuándo ocurrió el último ataque? El último ataque ocurrió el 8 de agosto.

¿Dónde sucedió el hecho? En el domicilio de la víctima, donde el agresor amenazó con incendiar la casa.

¿Por qué se formalizó la denuncia? La víctima denunció después de ser amenazada con la muerte de su hijo.

Sociedad

Opinión

