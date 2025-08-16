Un detenido por golpear y explotar sexualmente a su pareja durante seis años

Un hombre de 47 años fue detenido, acusado de golpear y explotar sexualmente a su pareja durante seis años. La víctima denunció que era agredida y obligada a prostituirse, mientras que el agresor comercializaba imágenes íntimas suyas.

El último ataque ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando el detenido golpeó a la víctima, amenazándola con incendiar la casa y matar a su hijo. Este hecho llevó a la víctima a formalizar la denuncia contra su pareja.

El detenido ya tenía antecedentes por homicidio y robo, con una condena de 18 años de prisión, y se encontraba en libertad condicional hasta 2028.

Informe de Alejandro Heredia