Rige el paro de interurbanos en Córdoba y no descartan extenderlo

Aoita encabeza este lunes un paro por 24 horas en el transporte interurbano de pasajeros en Córdoba a raíz de la falta de un acuerdo paritaria y según indicaron desde el gremio a Cadena 3 la situación podría agravarse aún más ante la posibilidad de que se abone sólo el 50% de los salarios.

“Desde hoy y por 24 horas es el paro, pero tenemos un agravante: el miércoles nos citó la secretaría de transporte y los empresarios nos manifestaron que el cuarto día hábil no podrían abonar más del 50% de los salarios”, dijo el secretario gremial, Claudio Luna.

Además, señaló que las relaciones con los empresarios “están cortadas” y que el plan de estos es que “el Estado los asista”.

"El Estado Provincial, principal responsable de este servicio interurbano, y los empresarios que son los que tienen la concesión del servicio, ambos manifiestan que el sistema está totalmente desfinanciado, pero ninguno de los dos muestra los datos reales, es la famosa mesa técnico que venimos pidiendo hace cuatro años, a donde se pongan todos los datos y toda la información real", cuestionó.

En este marco, indicó que el viernes se convocó a una negociación para tratar de destrabar el conflicto entre las empresas y el gremio, pero lejos de llegar a un acercamiento, los empresarios informaron que solamente tienen para pagar entre el 50 y el 60% de los salarios.

Si no se resuelve la situación salarial, es probable que mañana haya retención de tareas en todas las empresas y el servicio se vea afectado en toda la provincia. Además, existe un compromiso pendiente por parte de las empresas para pagar una suma fija no remunerativa a los trabajadores el jueves 11.

"Vamos a estar expectantes en el transcurso del día para ver qué va a pasar con el pago de los salarios, en caso de que se cumpla lo que han manifestado los empresarios, mañana seguramente habrá retención de tareas en todas las empresas y se verá resentido el servicio en toda la provincia de Córdoba", remarcó Luna.

Y afirmó: "Ya no estaríamos hablando de la paritaria que es un conflicto de intereses sino de un conflicto de derechos como es el pago íntegro de los haberes".

A eso se suma que si las empresas no pueden pagar la totalidad de los salarios, también se verían con dificultades para abonar el compromiso del pago de una suma no remunerativa de 250.000 pesos. "Estamos hablando de una suma muy importante y las empresas están alegando que no pueden pagar hoy los sueldos, sería absurdo imaginar que el jueves le puedan pagar esta suma fija", alertó.

Por su parte, Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la provincia confirmó a Cadena 3 que habrá una reunión entre todas las partes hoy para discutir posibles soluciones al conflicto.

"La idea es que hoy tengamos una reunión nuevamente entre todos los sectores y de esa forma poder ayudar en lo que respecta a poder llegar a lo que falta del 100% del salario de los trabajadores", adelantó y aseguró que comenzarán con una nueva mesa de trabajo para "terminar de cerrar lo que tiene que ver con las paritarias para este 2024".

No obstante, remarcó: "Recordemos que es muy importante en este momento que el vecino de Córdoba y de toda la provincia está pagando una tarifa plana. Está pagando lo que dice la minuta de costo del sistema. Por eso, el que ha hecho el esfuerzo es el vecino".

"Lo que nosotros estamos pensando en este momento es nuevamente llevar adelante una reunión entre las partes en el día de la fecha, poder aunar posiciones y de esta forma poder llegar a que mañana podamos tener transporte público", concluyó el funcionario.

Informe de Lucía González. Entrevista de Miguel Clariá.