El Senado retomó la Ley Bases: el Gobierno accedería a modificar artículos

El Senado retomó este lunes el tratamiento en comisión de la Ley Bases con las exposiciones del triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, y el diputado y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quienes cargaron tintas contra la flexibilización laboral incluida en el mega proyecto.

Mientras tanto, la Casa Rosada abrió un canal de diálogo con los senadores aliados -díscolos- para apuntalar el tan ansiado dictamen.

Sin la misma sinergia que en Diputados, el Ejecutivo echó a rodar la Ley Bases y el paquete fiscal sin brújula en el Senado. Lo hizo sólo con un rígido calendario que se va deshilachando con el paso de los días, al igual que el tan ansiado dictamen, que le permita llegar al recinto antes del Pacto de Mayo, convocado para el sábado 25, en Córdoba, por el presidente Javier Milei.

Originariamente, LLA aspiraba a lograr un dictamen exprés el jueves pasado y sesionar el 16 de mayo. Sin embargo, la planificación inicial quedó sepultada y el ritmo de ambos proyectos en la Cámara alta lo impusieron los bloques dialoguistas y el kirchnerismo.

En este contexto, y ante la notoria falta de coordinación entre la Casa Rosada y los senadores aliados, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, activó la maquinaria política.

Rolandi, que se presentó la semana pasada en el plenario de comisión con Francos, abrió un canal de contacto en las últimas horas con los principales díscolos del PRO y la UCR, según pudo saber Noticias Argentinas.

Daer dio el puntapié inicial de una extensa lista con 46 oradores, que serán escuchados por el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda a lo largo de esta semana.

En su presentación, el dirigente sindical, que fue invitado por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), apuntó contra algunos puntos de la reforma laboral y, entre ellos, hizo hincapié en el régimen de contratación y el fondo de cese.

El diputado nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cargó fuertemente contra la reforma laboral incluida en la Ley Bases y que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados: “No hay un solo artículo que respete el 14 bis”.

En esa línea, Yasky continuó: “Además, va en contra del artículo 75 de la Constitución que habla de la no regresividad de las leyes”. Lo dijo durante su exposición en el plenario de comisiones que trata, desde la semana pasada, la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.

Para Yasky, de prosperar ambas iniciativas, la Argentina va “a un modelo social parecido al que impera al resto de los países de América Latina”.

A su criterio, es “absolutamente regresivo en términos de una cobertura jubilatoria” que, según dijo, es “orgullo de los argentinos y argentinas”.

El titular de Sanidad y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, cuestionó la reformar laboral que incluye la Ley Bases y se preguntó cuál es su fin: “Si es abaratar costos, habría que especificarlo de otra manera”.

Daer dio el puntapié inicial a una larga lista de oradores en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda; fue invitado por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires).

Los puntos principales que criticó Daer fueron la flexibilización para la contratación y el fondo de cese, entre otros ejes. “Aparece la figura del colaborador, una figura inédita, porque no existe en el mundo. La intención fue siempre llevarlos a ley de contrato de trabajo”, lanzó.

El senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), le recriminó al triunviro de la CGT y titular de Sanidad, Héctor Daer, por el accionar de la central obrera durante el gobierno de Alberto Fernández: “¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?”.

