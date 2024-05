Una gran señal del Fondo que no resuelve la cuestión de fondo

Adrián Simioni

¿Qué importancia tiene que los técnicos del FMI hayan revisado los números del gobierno de Milei y hayan decidido que están muy bien, que cumplen lo pactado más allá de lo previsto, algo que Argentina no consiguió nunca en décadas? Bueno, depende.

En lo muy, muy concreto, implica que Argentina no va a tener que gatillar 800 millones de dólares en el próximo vencimiento que tiene con el FMI. No es gran cosa pero le quita estrés al BCRA.

En un nivel más abstracto está muy bien: el FMI, la autoridad más creíble para auditar los números de los países, les está diciendo a todos los inversores y también a la sociedad argentina que no es verso: que el último acuerdo que firmó Argentina hace más de dos años no sólo se cumple sin dudas y sin verso por primera vez, sino que esta vez se sobre cumplió. Que es exactamente lo que Milei dijo que iba a hacer en diciembre. Dijo que él no tenía problema en reducir el déficit al nivel que le pidiera el FMI sino que iba a ir más allá porque directamente iba a tener superávit. Cumplió. Y el FMI acaba de decirle al mundo que es cierto. Que lo hizo.

Claro, se hizo con motosierra, a lo bruto. Ahora se necesita cambiar leyes y reformar la Nación, las provincias, los municipios, para que eso sea sustentable. Sobre eso le avisa el FMI.

En el medio, entre lo concreto y lo abstracto, el FMI deja en evidencia la paradoja en la que está la economía Argentina. Dice el FMI que un desafío es que el Estado tiene que acumular reservas y que otro desafío es que tiene que seguir bajando la inflación. El problema es que para acumular reservas el Banco Central tiene que largar pesos. Y que para bajar la inflación tiene que capturar pesos, algo que podría hacer vendiendo dólares si los tuviera. ¿Se entiende? Si hace una cosa no puede hacer la otra. Con un agravante: en esa complicada mecánica el dólar no se te tiene que disparar para no recalentar la inflación, pero tampoco puede quedar muy quieto para que no sea imposible exportar y no nos inundemos de importados.

Es sobre esto que el FMI no sabe muy bien qué decir: nadie sabe bien cómo resolverlo. La teoría dice que lo mejor sería que el gobierno bajara tanto el gasto y ahorrara tantos pesos que pudiera comprar todos los dólares que necesita para pagar sus deudas y aún más con pesos genuinos. Entonces esos pesos volverían al mercado pero después de haber sido sacados del mercado. Serían neutros. Y el gobierno habría sacado dólares; el dólar sería fuerte, pero el peso también. Pero la Argentina no está lista para esa conversación. Eso probablemente agravaría la recesión y exigiría prolongar y agrandar la motosierra.