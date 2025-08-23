Philharmonie celebra 12 años con un espectáculo de Pop Sinfónico en Córdoba

El Philharmonie Ensamble festeja sus 12 años de trayectoria con una nueva presentación de su espectáculo “Pop Sinfónico”, un género que fusiona música clásica y popular, combinando instrumentos sinfónicos con los sonidos del rock y el pop. Esta propuesta, que el año pasado agotó localidades en sus cuatro funciones, busca derribar la barrera entre la música erudita y la música masiva, acercando ambos mundos a todo tipo de público.

La función se realizará en la Sala Mayor, tendrá una duración de 80 minutos y está apta para todo público, cobrando entrada a menores a partir de los 3 años cumplidos.

Las entradas se pueden adquirir a través del portal Autoentrada o en la boletería del teatro, con horarios de atención de martes a viernes de 09:00 a 21:00, los sábados desde las 10:00 hasta el inicio de la función, y los domingos, desde 2 horas antes del evento. Se recuerda que una vez confirmada la compra, no se permiten cambios ni devoluciones y que no se permite el ingreso a la sala una vez comenzada la función.

Además, los asistentes podrán aprovechar estacionamiento gratuito dentro del predio de la UPC, presentando su entrada, en Av. Pablo Ricchieri 1955, Córdoba Capital.