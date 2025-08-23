Los cinco incendios en Córdoba fueron controlados: persiste la alerta extrema
Los focos ígneos en Colonia Marina, Alpa Corral, Villa del Prado, Despeñaderos y Alta Gracia fueron contenidos, aunque las autoridades mantienen vigilancia por posibles reinicios.
23/08/2025 | 21:00Redacción Cadena 3
FOTO: Extremo riesgo de incendios forestales en Córdoba por altas temperaturas y viento
-
Audio. Bomberos combaten dos focos de incendios en Córdoba
Una mañana para todos
Los incendios que se desataron en distintos puntos de la provincia de Córdoba durante este sábado fueron contenidos, aunque las autoridades advierten que los perímetros permanecen inestables y que continúa vigente la alerta por riesgo extremo.
Según informó la Secretaría de Gestión de Riesgo, los focos se registraron en Colonia Marina, Alpa Corral, Villa del Prado, Despeñaderos y Alta Gracia. Todos requirieron intensos operativos con recursos humanos y técnicos, incluyendo brigadistas, bomberos voluntarios y aviones hidrantes.
Colonia Marina: el foco más extenso
El incendio más importante se produjo en la zona rural de Colonia Marina, departamento San Justo. Las llamas se expandieron rápidamente, lo que motivó un despliegue masivo de bomberos de la región y apoyo aéreo. Según el vocero de la Secretaría, Roberto Schreiner, el fuego fue contenido en la madrugada, pero un reinicio en otro sector obligó a retomar las tareas con intensidad.
Alpa Corral: incendio en la sierra
En la región serrana de Alpa Corral, departamento Río Cuarto, otro frente de gran magnitud demandó la intervención de bomberos locales y del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac), con el apoyo de aviones hidrantes. Este foco fue considerado el segundo más relevante del día.
Villa del Prado, Despeñaderos y Alta Gracia
Otros tres incendios menores se registraron en estas localidades, donde los bomberos voluntarios trabajaron para impedir la propagación hacia áreas pobladas o rurales más extensas.
Perímetros inestables y guardia de cenizas
Aunque los incendios fueron contenidos, los perímetros siguen inestables, por lo que se mantiene la guardia de cenizas como medida preventiva. La situación se ve agravada por las condiciones meteorológicas previstas, y la alerta por riesgo extremo continuará vigente en toda la provincia.
Reconocimiento y llamado a la prevención
La Secretaría destacó la labor de bomberos, brigadistas, Etac y pilotos por su esfuerzo durante largas horas, combatiendo las llamas en áreas rurales y serranas.
Las autoridades insistieron en evitar encender fuego en zonas de riesgo y llamaron a la población a denunciar cualquier columna de humo de manera inmediata. Los números de emergencia disponibles son: 0800-888-38346 (FUEGO), 100 (Bomberos Voluntarios) y 911 (Policía de Córdoba).
Lectura rápida
¿Qué situación enfrenta Córdoba?
Córdoba enfrenta dos focos de incendios activos y una alerta extremo por incendios forestales.
¿Quién es el vocero del Plan Provincial del Manejo del Fuego?
El vocero es Roberto Schreiner.
¿Cuándo se emitió la alerta extremo?
La alerta extremo sigue vigente desde el sábado 23 de agosto.
¿Dónde se localizan los incendios?
Uno en el departamento San Justo cerca de Colonia Marina y otro en Alpa Corral.
¿Por qué se mantiene la alerta?
Las condiciones climáticas, como el viento, altas temperaturas y baja humedad, han incrementado el riesgo de incendios.