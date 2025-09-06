En vivo

Una mañana para todos Notas

La reflexión de Jorge Martínez y Nito Artaza sobre la actualidad del teatro

Los artistas hablaron en Cadena 3 de la situación actual y las perspectivas del teatro en el país.

06/09/2025 | 13:10Redacción Cadena 3

FOTO: La reflexión de Jorge Martínez y Nito Artaza sobre el teatro en Argentina.

  1.

    Audio. La reflexión de Jorge Martínez y Nito Artaza sobre el teatro en Argentina

    Una mañana para todos

    Episodios

El reconocido Jorge Martínez y Nito Artaza compartieron sus reflexiones en Cadena 3 sobre la actualidad del teatro. 

"Veo espectáculos muy buenos, el cine está en su esplendor, y estoy contento de estar en Buenos Aires", expresó Martínez.

El actor también analizó el futuro del entretenimiento en el país. "Yo creo que hay un buen futuro. Los actores siempre nos fijamos en las temporadas de Carlos Paz, de Córdoba, de Mar del Plata y estamos muy bien", afirmó. 

Sin embargo, Martínez también mencionó que la situación económica del país afecta al sector: "Creo que va a ser una temporada más o menos, mediana. Ni con muchos altos, ni con muchos bajos".

Por su parte, Artaza, quien actualmente está a la cabeza de la obra "Hermanos en Llamas", reflexionó sobre el desafío de hacer reír en tiempos difíciles. 

"Siempre es un desafío para los que hacemos humor, pero el público viene a divertirse", comentó, y destacó la importancia de la risa en la sociedad.

Artaza, parte del elenco de la comedia junto a Sergio Gonal, Mónica Farro, Vanina Escudero y Julieta Zara, enfatizó que "siempre es bueno hacer reír al público".

Informe de Mauricio Conti.

