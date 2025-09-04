En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cultura

Arranca Cultura en juego: festival de juegos de mesa, cartas y rol en Rosario

El 6 y 7 de septiembre, el Galpón 11 y el CEC recibirán la edición 2025 de Cultura en Juego. Con entrada libre, habrá más de 200 títulos, torneos de cartas, rol, escape rooms, clásicos como ajedrez y propuestas innovadoras.

04/09/2025 | 10:28Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El fin de semana, el Galpón 11 y el CEC recibirán la edición 2025 de Cultura en Juego

Rosario se prepara para vivir una nueva edición de Cultura en Juego que tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de septiembre desde las 14 en el Galpón 11 (Estévez Boero 980) y en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), con entrada libre y gratuita.

La propuesta convoca tanto a quienes ya son parte del mundo lúdico como a quienes quieran acercarse por primera vez. Voluntarias y voluntarios capacitados estarán presentes para guiar y enseñar, de modo que personas de todas las edades puedan sumarse a la experiencia.

El Club de Juegos Rosario desplegará su ludoteca con más de 200 títulos modernos, entre ellos Eurogames, Party Games y propuestas familiares. También habrá un espacio dedicado a los clásicos como ajedrez, Go, backgammon, Scrabble, Othello y Subbuteo, impulsados por clubes locales.

La Universidad Nacional de Rosario y otras instituciones educativas participarán con actividades que muestran cómo los juegos pueden convertirse en herramientas pedagógicas dentro del aula.

Los juegos de rol ocuparán un lugar destacado con partidas narrativas coordinadas por clubes especializados y un taller de pintura de miniaturas para dar vida a personajes y escenarios.

El espacio de cartas coleccionables contará con torneos y demostraciones de Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon y One Piece. Además, habrá wargames y miniaturas con escenarios de fantasía, historia y ciencia ficción.

Como novedad, esta edición sumará tres escape rooms diseñados para desafiar el ingenio y el trabajo en equipo. Durante ambas jornadas también se realizarán sorteos, rifas y un sector comercial con editoriales y tiendas especializadas de todo el país.

Lectura rápida

¿Qué es Cultura en Juego? Es un festival organizado por la Municipalidad de Rosario que celebra los juegos de mesa y rol.

¿Quién organiza el festival? La Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Cultura.

¿Cuándo se llevará a cabo? El festival tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de septiembre.

¿Dónde se realizará el evento? En el Galpón 11 y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) de Rosario.

¿Por qué es importante este evento? Promueve el uso de juegos como herramientas lúdicas y pedagógicas, y ofrece acceso libre a actividades para todas las edades.

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho