Arranca Cultura en juego: festival de juegos de mesa, cartas y rol en Rosario

FOTO: El fin de semana, el Galpón 11 y el CEC recibirán la edición 2025 de Cultura en Juego

Rosario se prepara para vivir una nueva edición de Cultura en Juego que tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 de septiembre desde las 14 en el Galpón 11 (Estévez Boero 980) y en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), con entrada libre y gratuita.

La propuesta convoca tanto a quienes ya son parte del mundo lúdico como a quienes quieran acercarse por primera vez. Voluntarias y voluntarios capacitados estarán presentes para guiar y enseñar, de modo que personas de todas las edades puedan sumarse a la experiencia.

El Club de Juegos Rosario desplegará su ludoteca con más de 200 títulos modernos, entre ellos Eurogames, Party Games y propuestas familiares. También habrá un espacio dedicado a los clásicos como ajedrez, Go, backgammon, Scrabble, Othello y Subbuteo, impulsados por clubes locales.

La Universidad Nacional de Rosario y otras instituciones educativas participarán con actividades que muestran cómo los juegos pueden convertirse en herramientas pedagógicas dentro del aula.

Los juegos de rol ocuparán un lugar destacado con partidas narrativas coordinadas por clubes especializados y un taller de pintura de miniaturas para dar vida a personajes y escenarios.

El espacio de cartas coleccionables contará con torneos y demostraciones de Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon y One Piece. Además, habrá wargames y miniaturas con escenarios de fantasía, historia y ciencia ficción.

Como novedad, esta edición sumará tres escape rooms diseñados para desafiar el ingenio y el trabajo en equipo. Durante ambas jornadas también se realizarán sorteos, rifas y un sector comercial con editoriales y tiendas especializadas de todo el país.