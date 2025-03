La historia familiar detrás del try viral que celebra el espíritu del deporte

FOTO: La secuencia de la foto viral del try (@diego.sports.photos)

Una jugada inolvidable se convirtió en la historia viral del fin de semana pasado en el rugby argentino. Durante la apertura de la fecha del Torneo del Interior B, en la cancha de Universitario de Ucacha, Gregorio Fernández anotó un try espectacular que no solo desató festejos, sino que quedó eternizado en una fotografía que ya recorre el país.

El autor de esta joya visual es Diego Barontini, el fotógrafo oficial del club, quien capturó un instante mágico que combina deporte, familia y tradición y dialogó con Cadena 3.

“Yo soy Diego, el fotógrafo de la U. Estaba en la cancha porque siempre acompaño todos los deportes. De repente, Gregorio recibe la pelota en la mitad de la cancha y empieza a correr hacia el in-goal. Yo seguía la secuencia desde lejos, pero se veía que iba a hacer el try, era imposible que no lo logre. Cuando se tira al piso para anotar, justo aparece Freddy, su papá, que normalmente no ve los partidos.

Se alineó todo: Gregorio marcando, Freddy festejando y de fondo la parrilla. ¿Qué mejor foto para retratar el espíritu del rugby?”, relató Barontini.

La imagen, no solo muestra la destreza de Gregorio, sino también un momento único de conexión familiar.

Freddy Fernández, padre del jugador y encargado del tercer tiempo en el club, dialogó con Cadena 3 y contó el momento donde él se encontraba preparando el asado cuando giró y vio a su hijo brillar.

“Fue muy emotivo. Cuando lo vi me emocioné muchísimo. Esa foto que capturó Diego es inmortal, va a quedar para siempre en mis recuerdos, en el lugar más importante de la vida”, confesó Freddy.

El padre del jugador expresó: “Es una caricia al alma, un reconocimiento a tanto esfuerzo silencioso que hacemos por el club”.

Gregorio, descripto por su padre como introvertido, humilde y dedicado, representa los valores del rugby: sacrificio y compromiso.

Mientras él entrena y juega, Freddy se ocupa de la parte social, recibiendo a jugadores y visitantes con el tradicional tercer tiempo.

“Hoy empieza el campeonato cordobés y juega Universitario. Estoy desde la una en el club preparando todo. Son 100 kilos de carne, papas al disco, ensaladas variadas. Queremos agasajar como corresponde, que se sienten a compartir, porque eso es el rugby”, detalló Freddy.

La foto de Barontini no solo se ha vuelto viral, sino que ya la proponen como candidata a “mejor imagen del rugby 2025”. Más allá del try, retrata el esfuerzo desinteresado de quienes, como Freddy, dejan todo por sus clubes y sus hijos.

“Dejo muchas cosas de lado, pero mis hijas y Gregorio lo entienden. El rugby es compromiso y valores para toda la vida”, reflexionó Freddy, quien también celebra que sus tres hijos estudien en la universidad gracias al esfuerzo familiar.

En nombre de Freddy, esta nota rinde homenaje a todos esos héroes anónimos de los clubes que, con amor y dedicación, hacen del rugby mucho más que un deporte: una familia.

Informe de Fernando Barrionuevo