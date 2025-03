Messi fue a ver a Novak Djokovic y el tenista lo llenó de elogios: "Es un honor"

Novak Djokovic, actual número cinco del mundo, volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. En una exhibición de talento y precisión, el serbio venció con autoridad al búlgaro Grigor Dimitrov, asegurando su pase a la final del Masters 1000 de Miami.

Sin embargo, más allá del impecable desempeño en la cancha, el partido tuvo un condimento especial: la presencia de Lionel Messi en las tribunas del Hard Rock Stadium.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El astro argentino, acompañado por su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos, no pasó desapercibido entre los espectadores. Su asistencia al encuentro generó revuelo y añadió un toque de glamour al torneo. Messi, quien actualmente brilla con el Inter Miami en la MLS, disfrutó del espectáculo que ofreció “Nole”, quien no dudó en rendirle homenaje tras su victoria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al concluir el partido, Djokovic se acercó al borde de la cancha y, con micrófono en mano, dedicó unas emotivas palabras al capitán de la selección argentina: “Es un gran honor tener al Rey Leo en la tribuna. Creo que es la primera vez que juego frente a Messi y, sinceramente, estaba un poco nervioso. Estoy muy agradecido por su asistencia con su familia. Siempre he sido su admirador, como casi todo el mundo, a lo largo de su carrera”.

El serbio, visiblemente emocionado, continuó: “Estoy muy agradecido de que haya estado aquí con su hijo y su familia. Lo admiré durante gran parte de su carrera. De hecho, tenemos la misma edad. Nacimos en el ‘87. Es un placer tenerlo todavía con nosotros”.

Pero la conexión entre deporte y estrellas no terminó allí. Tras el partido, en los vestuarios, Djokovic tuvo la oportunidad de compartir un momento con Messi y otro invitado de lujo: el extenista argentino Juan Martín del Potro.

/Inicio Código Embebido/

Lionel Messi and his family watching Novak Djokovic defeat Grigor Dimitrov at the Miami Open ?? pic.twitter.com/oVDm6OtNjV