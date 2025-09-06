Jaldo demanda atención urgente para personas con discapacidad

Tras la reciente sesión del Senado donde se rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador Jaldo volvió a subrayar la imperiosa necesidad de atender y proteger a este sector vulnerable.

Jaldo expresó que "debemos dejar a un chico o a un joven o a un adulto que tiene problemas de discapacidad sin los elementos necesarios para poder tener una mejor calidad de vida dentro del problema que ya tiene". Agregó que la falta de recursos agrava la situación no solo para las personas con discapacidad, sino también para sus familias.

El gobernador enfatizó que "ni que hablar del problema que se le origina a la familia, al papá, a la mamá o a los familiares más cercanos" cuando la persona con discapacidad carece de medicamentos, insumos o atención profesional. Destacó la importancia de "ponerse en el lugar de cada una de las familias" afectadas.

Por último, Jaldo afirmó que es crucial poner un freno a esta situación y garantizar la atención necesaria para quienes más lo necesitan.

Informe de Rosalía Cazorla