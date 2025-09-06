Jaldo demanda atención urgente para personas con discapacidad
El gobernador de Tucumán destacó la necesidad de proteger a personas con discapacidad tras el veto rechazado a la Ley de Emergencia. La situación familiar se agrava sin los recursos necesarios.
06/09/2025 | 09:53Redacción Cadena 3
FOTO: La urgencia de proteger a los más vulnerables
-
Audio. Jaldo urge atención a la discapacidad tras rechazo de veto presidencial
Una mañana para todos
Tras la reciente sesión del Senado donde se rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador Jaldo volvió a subrayar la imperiosa necesidad de atender y proteger a este sector vulnerable.
Jaldo expresó que "debemos dejar a un chico o a un joven o a un adulto que tiene problemas de discapacidad sin los elementos necesarios para poder tener una mejor calidad de vida dentro del problema que ya tiene". Agregó que la falta de recursos agrava la situación no solo para las personas con discapacidad, sino también para sus familias.
El gobernador enfatizó que "ni que hablar del problema que se le origina a la familia, al papá, a la mamá o a los familiares más cercanos" cuando la persona con discapacidad carece de medicamentos, insumos o atención profesional. Destacó la importancia de "ponerse en el lugar de cada una de las familias" afectadas.
Por último, Jaldo afirmó que es crucial poner un freno a esta situación y garantizar la atención necesaria para quienes más lo necesitan.
Informe de Rosalía Cazorla
Lectura rápida
¿Qué se rechazó en el Senado? Se rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
¿Quién es el gobernador que habla sobre la situación? El gobernador que habla sobre la situación es Jaldo.
¿Cuándo ocurrió la sesión del Senado? La sesión del Senado ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se está discutiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad? La discusión se lleva a cabo en el Senado de Argentina.
¿Por qué es importante la atención a personas con discapacidad? Es importante porque la falta de recursos agrava la situación tanto para las personas con discapacidad como para sus familias.