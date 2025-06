Estudiantes de la UNC capacitan a niños en programación, robótica e impresión 3D

En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se lleva a cabo una iniciativa que combina educación, tecnología y vocación. Estudiantes de ingeniería y otras carreras capacitan, de manera gratuita, a niños y niñas de 8 a 14 años en robótica, programación e impresión 3D.

Estas actividades, que se realizan todos los sábados, son organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) y buscan no solo enseñar habilidades tecnológicas, sino también inspirar a las nuevas generaciones y acercar a las familias al ámbito universitario.

Luciano Iznardo, coordinador de estas actividades extensivas, explicó en diálogo con Cadena 3 los tres objetivos principales del proyecto: "Primero, generar una transferencia bidireccional de conocimiento, donde los niños aprenden, pero los estudiantes universitarios también se enriquecen al enseñar. Segundo, que los chicos pisen la facultad, muchos por primera vez, para que se sientan parte de este espacio y se despierten vocaciones científicas y tecnológicas. Y tercero, contribuir al desarrollo del país formando profesionales en estas áreas clave".

Iznardo destacó que, desde su inicio, más de 1.500 niños de Córdoba y zonas aledañas participaron en estas capacitaciones gratuitas.

La iniciativa no solo impacta a los pequeños, sino también a sus familias. Una pareja de egresados de la facultad, acompañando a su hijo Santiago de 10 años, compartió su emoción: "Es una experiencia nostálgica volver a este lugar donde nos formamos y conocimos. Ver a nuestro hijo aquí, aprendiendo robótica, es increíble. Esta propuesta despierta su curiosidad por la tecnología y nos permite revivir recuerdos", contaron a la emisora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Santiago, por su parte, mostró su entusiasmo: "Me gusta la robótica, me entretiene y me distrae. Quiero aprender más".

Las inscripciones, completamente gratuitas, están abiertas durante todo el año a través de la página de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la UNC. Las capacitaciones se organizan en cohortes, permitiendo a los niños rotar entre robótica, programación e impresión 3D.

Esta iniciativa no solo fomenta habilidades del futuro, sino que también fortalece el vínculo entre la universidad y la comunidad, demostrando que la educación pública está al servicio de la sociedad.

Para más información, los interesados pueden consultar la web de la Secretaría de Extensión o acercarse a la facultad, donde cada sábado se vive una experiencia de aprendizaje y descubrimiento.

Informe de Fernando Barrionuevo.