Condenan a empresa de medicina prepaga por no cubrir cirugía reparadora a paciente

Una empresa de medicina prepaga no cubrió los gastos de una cirugía reparadora y fue condenada por la justicia. La jueza María Florencia Gutiérrez declaró que la negativa de la empresa constituyó un incumplimiento contractual y una vulneración a los derechos de la paciente.

El fallo ordenó no solo el reintegro de los costos de la operación, sino también un resarcimiento por daño moral y punitivo. Según se relata en el caso, la mujer fue sometida a una cirugía bariátrica en 2015, la cual sí fue cubierta por la prepaga.

En 2018, la paciente inició trámites para una cirugía reparadora con el fin de eliminar excesos de piel abdominal, secuela de la primera intervención. Sin embargo, a causa de demoras, la operación se realizó recién el año pasado. La mujer presentó un pedido de reintegro que fue rechazado por la empresa.

Este fallo se considera un precedente relevante en materia de salud y consumo, evidenciando las obligaciones de las empresas de medicina prepaga en el cumplimiento de sus contratos con los afiliados.

Informe de Rosalía Cazorla