Concejal de Jujuy pide protección tras incendio de vehículo de compañero
La concejal Anahí Juárez solicita custodia tras el incendio del vehículo de Walter Cardoso, quien sufrió quemaduras y denuncia un ataque premeditado contra la administración pública.
06/09/2025 | 08:44Redacción Cadena 3
FOTO: Incendio y amenazas: la política en riesgo
-
Audio. Concejal de Jujuy pide protección tras incendio de vehículo de compañero
Una mañana para todos
La concejal Anahí Juárez de Ciudad Perico, en la provincia de Jujuy, solicitó protección policial tras el incendio del vehículo de su compañero de bancada, Walter Cardoso.
Juárez calificó el ataque como un atentado y aseguró: “Este atentado que sufrió mi compañero Walter Cardoso, con quemaduras en los pies y en los brazos, es un acto premeditado.”
Además, informó que “horas antes de este suceso, hemos denunciado en el MPA. Es contra los delitos de la administración pública”, lo que indica una posible relación entre ambas situaciones.
La concejal expresó su intención de realizar una denuncia formal y declaró: “Estoy yendo a realizar la denuncia también para pedir la custodia.” El incidente ha generado preocupación en el ámbito político local.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién solicitó protección policial? La concejal Anahí Juárez de Ciudad Perico.
¿Qué ocurrió con el vehículo de Walter Cardoso? Fue incendiado, lo que Juárez calificó como un atentado.
¿Cuándo se hizo una denuncia previa? Horas antes del incendio, se denunció en el MPA.
¿Qué intención tiene Juárez tras el incidente? Realizar una denuncia formal y pedir custodia.
¿Qué efecto tuvo el incidente en la política local? Generó preocupación en el ámbito político local.