“No es solo sacarlos a caminar”: La UBA lanza curso para paseadores de perros

La Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias, lanzó un curso para formar paseadores de perros profesionales, una iniciativa que busca profesionalizar un oficio que muchas veces se consideraba informal o “una changa”. Néstor Palas, director del curso y de la Escuela de Adiestramiento Canino, explicó en Una Mañana Para Todos en Cadena 3 Rosario que la propuesta responde a que los perros son hoy parte de la familia y su cuidado no puede dejarse en manos de improvisados.

“El paseo de un perro no es solo sacarlo a caminar. Tiene beneficios físicos, sociales y cognitivos que impactan directamente en su bienestar”, señaló Palas. Según el especialista, el curso incluye formación teórica sobre comportamiento animal, habilidades socioemocionales, técnicas de trabajo y principios de ética y legislación para quienes se dediquen profesionalmente a esta actividad.

La capacitación está destinada a personas de entre 18 y 28 años, interesadas en trabajar a tiempo completo como paseadores profesionales, con grupos de hasta ocho perros. “No es solo salir con los perros. Hay que conformar manadas, manejar la energía de los animales y resolver situaciones riesgosas en la vía pública”, detalló Palas, quien enfatizó que la formación busca garantizar seguridad y bienestar tanto para los animales como para las personas.

Además de las clases teóricas virtuales, el curso incluye prácticas en el predio de la Escuela de Adiestramiento Canino de la UBA, donde los alumnos aprenderán a manejar distintos tipos de perros, a socializarlos y a aplicar técnicas de manejo de manadas. “Cada perro tiene un carácter distinto, y uno aprende a integrar nuevos animales de forma segura y respetuosa, evitando problemas de agresión o reactividad”, agregó el director del curso.

Con la iniciativa, la UBA y la Fundación Empujar buscan no solo profesionalizar la actividad, sino también reconocerla como un trabajo con derechos laborales, destacando su relevancia en una sociedad donde más del 80% de las familias tiene mascotas. Palas concluyó: “Hoy tenemos más perros que niños en la ciudad de Buenos Aires. En el futuro, podríamos necesitar más paseadores que maestras jardineras. Este curso es un primer paso para darle seriedad y profesionalismo a un oficio en constante crecimiento”.