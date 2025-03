Por qué no se logró un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Por Carolina Amoroso

La posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania es muy compleja. ¿Qué implicaciones tendría un acuerdo con Donald Trump en el medio y en qué sentido se desarrollaría?

Trump enfrentó un revés significativo tras rechazar la primera propuesta para un cese de las hostilidades. Esta iniciativa, que busca establecer un alto el fuego de 30 días, tiene como objetivo principal detener los disparos en la línea del frente, así como cualquier acción bélica por vía aérea y marítima.

Esta fase inicial del acuerdo serviría para abrir espacios de diálogo y negociación que podrían llevar a un acuerdo de paz más definitivo.

Sin embargo la propuesta de cese del fuego no es solo un mero gesto ya que implica la liberación de prisioneros de guerra de ambos lados y la restitución de los niños apropiados por Rusia en territorio ucraniano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ucrania denunció que más de 19.000 niños fueron secuestrados de territorios ocupados y llevados a Rusia, en algunos casos incluso dados en adopción a familias rusas. Este hecho, que se puede calificar de apropiación ilegal, añade una capa de complejidad emocional y legal a la situación.

Además, la propuesta incluye la reanudación de la ayuda militar y de inteligencia de Estados Unidos a Ucrania, algo que Trump había suspendido en el pasado. Durante este período de cese de hostilidades, las Rusia y Ucrania tendrían la oportunidad de discutir las condiciones para un acuerdo de paz más sólido.

Pero la respuesta de Putin no se hizo esperar. Consciente de que tiene una administración estadounidense que no solo no se opone a sus intereses, sino que ha debilitado al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Putin rechazó estas condiciones iniciales.

La postura de Rusia es clara: busca garantías de que Ucrania no se unirá a la OTAN en el futuro, así como la promesa de que no habrá presencia militar de países de la OTAN en su territorio.

Además, Putin exige el reconocimiento de los territorios ocupados como parte de Rusia, incluyendo la península de Crimea, que fue anexada ilegalmente en 2014. Esta demanda no es simplemente una cuestión de orgullo nacional, es una exigencia que podría considerarse como una capitulación total por parte de Ucrania.

¿Ucrania estaría dispuesta a ceder un quinto de su territorio para alcanzar la paz?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/