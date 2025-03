¿Efecto Trump? Zelenski dice ahora que volverá a la mesa de negociación

Después de la fuerte discusión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que su país está "dispuesto a volver a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera".

En ese contexto, planteó que las primeras fases de una tregua deberían contener a liberación de prisioneros y un alto el fuego por aire y mar.

Además, reiteró su disposición a firmar el acuerdo de minerales con Washington a cambio de garantías de seguridad.

Sus declaraciones llegan un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, aumentara la presión al congelar la congelación de la ayuda militar.

Un encuentro con muchas asperezas

El 28 de febrero de 2025, Trump recibió en la Oficina Oval a Zelenski, que rápidamente se convirtió en un enfrentamiento público y acalorado.

Lo que comenzó como un intento de discutir un acuerdo sobre minerales raros entre ambos países terminó en una discusión que reveló tensiones profundas sobre la guerra en Ucrania, el apoyo estadounidense y las expectativas de gratitud.

Las frases clave de Trump a Zelenski

"No estás actuando para nada agradecido".

Trump reprochó a Zelenski por no mostrar suficiente gratitud hacia EE.UU., que destinó miles de millones de dólares en ayuda militar y económica desde el inicio de la guerra en 2022. "No estás actuando para nada agradecido. Y eso no es algo agradable, te soy honesto", dijo Trump, interrumpiendo al líder ucraniano mientras este intentaba responder. Esta frase encapsula la frustración de Trump con lo que percibió como una falta de reconocimiento.

"No tienes las cartas ahora mismo".

En un tono que mezclaba advertencia y condescendencia, Trump afirmó: "No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros, empiezas a tener las cartas". Con esto, sugirió que Ucrania depende completamente del respaldo estadounidense para negociar desde una posición de fuerza, y que Zelenski estaba en desventaja sin el apoyo de Washington.

"Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial".

Trump elevó el dramatismo al acusar a Zelenski de arriesgar un conflicto global al rechazar un alto el fuego inmediato. "Estás jugando con la vida de millones de personas, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con este país que te ha respaldado", exclamó, interrumpiendo nuevamente al presidente ucraniano.

"Haz un trato o nos vamos"

Antes de que la discusión escalara, Trump estableció un ultimátum claro: "Te he dado poder para que seas un tipo duro. No creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos… O haces un trato o nos vamos". Esta declaración reflejó su intención de presionar a Zelenski para aceptar un acuerdo con Rusia, alineado con su visión de política exterior "America First".

"Tu país está en grandes problemas".

Trump subrayó la precaria situación de Ucrania, diciendo: "Tu país está en grandes problemas. No estás ganando esto. Tienes una maldita buena oportunidad de salir bien, por nosotros". Con esto, enfatizó que la supervivencia de Ucrania depende del apoyo estadounidense y criticó la resistencia de Zelenski a sus propuestas.

El intercambio, que duró unos 10 minutos frente a las cámaras, terminó abruptamente cuando Trump dio por concluida la reunión. Posteriormente, escribió en Truth Social: "Él [Zelenski] faltó el respeto a Estados Unidos en su querida Oficina Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz".

La conferencia de prensa conjunta planeada fue cancelada, y Zelenski abandonó la Casa Blanca antes de lo previsto.

Zelenski, por su parte, replicó durante la reunión que Ucrania ha estado "sola desde el principio de la guerra" y que Rusia, bajo Vladimir Putin, no ha respetado acuerdos previos, cuestionando la "diplomacia" propuesta por Vance y Trump.

