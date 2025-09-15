Tres amigos recorren América en bicicleta para ver a Argentina en el Mundial

FOTO: Los ciclistas planean llegar a Estados Unidos poco antes del torneo.

Vicente Conculini, Yamandú Martínez y Juan Miguel Silio, tres amigos de Gualeguaychú, emprenden un viaje en bicicleta con el sueño de llegar a Estados Unidos para ver a la selección argentina ganar su cuarta estrella en el Mundial de fútbol 2026.

El grupo comenzó su travesía el 16 de agosto y, a un mes de su partida, ya han recorrido 2.300 kilómetros.

En diálogo con Cadena 3, Vicente comentó: “La verdad es que nos pusimos las pilas y adelantamos bastante”. Actualmente, se encuentran en Villa Montes, Bolivia, donde han recibido una cálida acogida de la comunidad menonita.

Yamandú explicó que poseen un plan de ruta, que están ajustando a medida que avanzan. “Vamos viendo si nos respetamos o no por temas de ruta, de altura o también de seguridad”, detalló.

Uno de los desafíos más grandes que enfrentarán es el Tapón del Darién, una zona peligrosa entre Colombia y Panamá. “La única forma es caminando, arriesgándose a todos los peligros que hay”, advirtió Yamandú. En lugar de atravesar la selva, planean tomar lanchas desde la ciudad de Turbo hasta Panamá.

El objetivo es llegar a Estados Unidos antes del comienzo del Mundial. “La idea es ir a donde se concentre la selección argentina de fútbol”, afirmó Yamandú.

En cuanto a la financiación del viaje, Vicente aclaró: “Lo único que gastamos es en el almuerzo y en la cena. Yo, particularmente, me lo banco con ahorros que vengo haciendo desde 2022.”

Los tres ciclistas, de diferentes edades, se preparan para el viaje con un entrenamiento básico. “Las bicicletas las agarramos el día que comenzamos el viaje”, confesó Vicente. A pesar de la diferencia de edad, ellos disfrutan de la aventura y se apoyan mutuamente.

Para conseguir entradas para el Mundial, Juan Miguel mencionó su experiencia previa: “Fui a los dos mundiales anteriores en bicicleta y apliqué a las entradas de la FIFA.”

Los ciclistas también destacaron la solidaridad de las personas que encuentran en el camino. “La mayoría es solidaria”, dijo Vicente, quien compartió que un camionero les dio agua en un momento difícil.

Finalmente, invitaron a la gente a seguir su aventura a través de sus redes sociales, donde documentan su viaje como “Enbiciando al mundo”.

Yamandú concluyó: “No posterguen los proyectos y los sueños que cada uno tiene”.

Entrevista de "Turno Noche al cuadrado".