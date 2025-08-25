Schiaretti: “Lo importante es unirse para mejorar la vida de la gente”

FOTO: Schiaretti y Llaryora, en el mitin en el Hotel Quorum en Córdoba.

El candidato a diputado nacional por Córdoba de Provincias Unidas y exgobernador, Juan Schiaretti, junto al gobernador Martín Llaryora, encabezaron este lunes un encuentro con más de un centenar de intendentes radicales, del PRO y del vecinalismo, entre otras fuerzas políticas, quienes manifestaron públicamente su apoyo a la lista.

La reunión, que se realizó en el Hotel Quorum, en la capital mediterránea, contó con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto y de dirigentes de toda la provincia, entre ellos los intendentes radicales Gustavo Benedetti, de Arroyito, y Emiliano Paredes, de Tanti y candidato en la lista que encabeza Schiaretti.

En su mensaje, Schiaretti destacó: “Lo nuevo en estas elecciones de medio término es la irrupción del interior productivo: gente que trabaja, que empuja, que quiere solidaridad y progreso. En Provincias Unidas convivimos radicales, peronistas, PRO, vecinalistas y socialistas, unidos por una Argentina de producción y trabajo, lejos de los extremos que dañan al país”.

Asimismo, subrayó: “ Provincias Unidas propone un Estado que no sea una carga para la gente, sino un Estado eficiente. Ése es el equilibrio para que las sociedades progresen y es lo que aplicamos en Córdoba.”

“Hoy vemos que, por un lado, se está constituyendo el polo político que expresa el presidente Milei, y, por otro, en esta atomización política todavía no aparece una alternativa clara y ya no es el kirchnerismo, que se está apagando. Ahora empezamos a construir esa alternativa nacional desde el interior profundo: eso es lo que expresa Provincias Unidas”, afirmó.

“Somos una fuerza nacional impulsada por cinco gobernadores con capacidad de gestión, sensibilidad, vocación por la producción y el trabajo. Gracias, Martín, por ser uno de los motores de este nuevo espacio nacional”, añadió.

En otro tramo de su discurso, Schiaretti señaló: “Es tan malo aquél que despilfarra y llena de ñoquis al Estado, como aquél que cree que el Estado no debe existir. Queremos un Estado eficiente: que Vialidad mantenga las rutas, que el Garrahan cumpla su función, que el INTA conserve la sabiduría de nuestra producción agroalimentaria, que la universidad pública tenga financiamiento y auditorías como corresponde, que los jubilados no pierdan el 47% de sus ingresos como ahora. En definitiva: equilibrio fiscal, sí, pero cuidando a la gente. Menos timba financiera, más producción y empleo”.

El exgobernador también remarcó: “Hoy se sobrevalora el capital financiero: se habla sólo del dólar y de las tasas, y nadie en el Gobierno nacional menciona producción y empleo. Nosotros sí lo hacemos, porque venimos de ahí, porque lo aplicamos en Córdoba. Por eso, el modelo Córdoba es mirado con cariño desde otras provincias y permitió crear Provincias Unidas, una fuerza nacional, sin grietas, que busca progreso sostenido para la patria”.

Schiaretti cerró su intervención con un mensaje de unidad: “Lo importante es unirse para mejorar la vida de la gente. Eso es lo que expresa Provincias Unidas: la unión de quienes queremos progreso y movilidad social ascendente. No importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos juntos”.

Finalmente, el gobernador Martín Llaryora destacó la decisión de Schiaretti de liderar la nómina de Provincias Unidas. “En este momento histórico, donde debemos defender la calidad de vida de nuestro pueblo, Schiaretti demuestra coraje y sensatez: podría haberse quedado en la comodidad de lo ya conseguido, pero eligió ponerse al frente y liderar esta lista con criterio y sentido común”.

La lista de Provincias Unidas está integrada por Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.

Más definiciones en conferencia de prensa

"Una fuerza del interior con voz en el Congreso"

En una conferencia de prensa posterior al acto, Schiaretti remarcó que el objetivo es que el espacio exprese al interior productivo en el Congreso: “La expectativa es tener representación en el Congreso Nacional del interior que respeta la democracia, que es capaz de dar gobernabilidad, pero que, a su vez, plantea los errores. Eso es lo que expresa Provincias Unidas, una fuerza impulsada por cinco gobernadores que aparece como novedad en esta elección”.

Además, el exmandatario cordobés subrayó la importancia de su aporte personal en la construcción nacional: “No es que me crea una estrella ni se me va a caer ningún anillo, pese a haber sido tres veces gobernador de Córdoba. Creo que puedo aportar para que esta fuerza se consolide y para que el interior tenga no sólo votos, sino voz en el Congreso. ¡Ya basta de que nos manejen desde el AMBA!”.

"No hay avenida del medio"

En otro pasaje del diálogo con la prensa, Schiaretti sostuvo que su espacio se diferencia de las propuestas extremas y se apoya en la sensatez.

“No hay avenida del medio. Nuestra fuerza es la del interior productivo, del trabajo, del federalismo, de la sensatez y el sentido común”, expresó.

La salida de Natalia de la Sota

Sobre la decisión de la hija del fallecido exgobernador de competir por otra lista, Schiaretti expresó: “Ella fue invitada a formar parte de nuestra lista. No aceptó y resolvió ir por otro espacio. Debo respetar esa decisión”.

Críticas al gobierno de Milei

Schiaretti también cuestionó al presidente Javier Milei. Valoró la búsqueda de equilibrio fiscal, aunque criticó la metodología.

“La estabilidad macroeconómica es innegociable, pero no se puede conseguir a los hachazos. Reducir jubilaciones, recortar universidades o dejar al Garrahan sin recursos no es sostenible en el tiempo. Además, este ajuste no generó empleo: hoy hay menos trabajo privado que en noviembre de 2023”, argumentó.

El caso de las supuestas coimas en la ANDIS

En relación a las denuncias de corrupción en el actual gobierno, Schiaretti fue categórico: “Deben ser investigadas a rajatabla. La gente necesita vivir con transparencia. La Justicia debe ir a fondo”.

Informes de Jorge Mercado y Gonzalo Carrasquera.