Operativo de seguridad para el partido Independiente Rivadavia vs Boca Juniors en Mendoza

Mendoza se prepara para un evento deportivo significativo el domingo 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad de José de San Martín y se celebra el Día del Niño. Este día también marcará el partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors, que contará con un operativo de seguridad especial.

El Ministerio de Seguridad de la provincia implementará un operativo con 700 efectivos policiales y 150 agentes de seguridad privada para garantizar el desarrollo normal del evento. El objetivo es prevenir incidentes y mantener el orden durante el encuentro.

Se realizarán controles vehiculares en las zonas de concentración de hinchas. Mariano Ardito, representante de Access Fan, la plataforma encargada del control de entradas, afirmó: “Vamos a tener de nuevo el público visitante y con la particularidad de que todo este estadio va a estar con gente con su identidad verificada”.

Los ingresos al estadio se habilitarán a partir de las 17.30, con recomendaciones para que los espectadores lleguen temprano. Los hinchas de Boca ingresarán por el sector norte y los de Independiente Rivadavia por el sur, usando el DNI físico con el que compraron las entradas.

El Estadio Malvinas Argentinas contará con un sistema de reconocimiento facial, proporcionando una experiencia más segura para los asistentes. Quedan remanentes de entradas, y las autoridades buscan agilizar el acceso al recinto.

El partido está previsto para este domingo, y se espera una gran asistencia y un ambiente seguro para todos los aficionados.

Informe de Laura Carbonari