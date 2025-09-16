Llega a Córdoba la Expo Cuchillos con más de 70 artesanos de todo el país
Será el viernes 19 y sábado 20 de septiembre en el Centro Cultural Córdoba, en avenida Poeta Lugones 401, en la capital provincial. “Ponemos cuerpo y alma en cada pieza”, dijo a Cadena 3 el organizador, Ariel Valdivieso.
FOTO: Los visitantes podrán apreciar distintas variedades de cuchillos.
La Expo Cuchillos Córdoba se celebrará el 19 y 20 de septiembre en el Centro Cultural Córdoba, ubicado en avenida Poeta Lugones 401, a dos cuadras de Plaza España, en la capital provincial.
La entrada será libre y gratuita, permitiendo a los visitantes disfrutar de la exposición desde las 11 hasta las 21.
El evento contará con 67 mesas y más de 70 artesanos de todo el país, incluyendo representantes de Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, Mendoza y Santa Cruz.
En diálogo con Cadena 3, Ariel Valdivieso, organizador de la exposición, destacó este martes la diversidad de productos: “En esta categoría, nosotros tenemos cuchillas, hay machetes, van a venir unos fabricantes de espadas, acá de Argentina, de Rosario, que tienen una calidad internacional”.
Los asistentes podrán apreciar la calidad artesanal de los cuchillos, que incluyen estilos como el Damasco y el San Mai. “El famoso Damasco son dos aceros distintos, que se van forjando y se van agregando capas, que pueden llegar hasta 400 capas”, explicó Valdivieso.
Los mangos de los cuchillos también son únicos, elaborados con materiales como madera de nogal o fibra de carbono.
Durante la expo, se realizará un concurso de corte, el sábado a las 18, donde los participantes medirán su habilidad en diversas pruebas con cuchillos artesanales. “Es algo muy lindo y se disfruta”, comentó Valdivieso, quien invitó a la comunidad a participar y disfrutar del evento.
Los precios de los cuchillos artesanales varían, comenzando desde 50 mil pesos y ascendiendo a cifras más altas por piezas con incrustaciones de oro y plata. “Queremos que la gente se lleve un pedazo de historia para su vida, de algo que pueda disfrutar”, afirmó Valdivieso.
La Expo Cuchillos Córdoba no sólo es una oportunidad para adquirir piezas únicas, sino también para celebrar la tradición y la historia que cada cuchillo representa.
"Ponemos cuerpo y alma en cada pieza", resumió Valdivieso.
