Litto Nebbia celebra 50 años de Melopea: "Me sorprende que aún quieran oírlo"

El renovado Teatro Comedia de Córdoba se prepara para recibir este viernes a Litto Nebbia, en el marco de la gira con la que celebra los 50 años de Melopea, uno de los discos más emblemáticos de su carrera y del rock argentino. Antes del concierto, el músico dialogó con Cadena 3, y dejó reflexiones sobre su presente artístico, su historia y el vínculo con el público que lo acompaña desde hace más de medio siglo.

“Me sorprende que 50 años después la gente quiera volver a escuchar estas canciones, y que yo esté bien para tocarlas”, afirmó Nebbia, visiblemente conmovido por la vigencia de un repertorio que nació en los años setenta y hoy continúa despertando interés en nuevas generaciones. “Las canciones que amo no las escribí para la moda. Por eso permanecen”, subrayó.

Acompañado por un cuarteto integrado por Ariel Minimal en guitarra y voz, y los hermanos Nica y Tomás Corley en bajo y batería, el artista repasará no solo Melopea, sino también otras piezas clave de su vasta producción. “Voy a tocar lo que quiero y lo que puedo. La música para mí es un espacio de libertad”, explicó.

El músico recordó que su carrera comenzó a los 15 años, cuando grabó su primer disco. Desde entonces, compuso más de 1.400 canciones, transitó distintos géneros y formaciones, y se consolidó como una de las voces más influyentes de la música popular argentina. “No sé de dónde salen tantas canciones, es un misterio. Lo que sí sé es que nunca dejo de componer, aunque no siempre termine todo lo que empiezo”, confesó.

Nebbia también habló sobre el modo en que vive el presente tras superar momentos difíciles, como la grave caída que lo mantuvo alejado de los escenarios por más de un año. “Me caí, me rompí, pensé que no volvía más. Y acá estoy, de pie, tocando de nuevo. Es un milagro que agradezco todos los días”, dijo.

Respecto a su relación con los músicos jóvenes, fue categórico: “Lo que importa es la sensibilidad, no la edad ni el origen. La música es coincidir espiritualmente en el escenario. Cuando me encuentro con alguien que tiene esa chispa, me gusta compartirla. Así pasa ahora con Ariel Minimal y los hermanos Corley.”

El concierto en Córdoba marcará el inicio de una serie de presentaciones especiales: el 26 de septiembre será el turno de Rosario, en el Teatro La Comedia, y luego seguirá con funciones en La Plata y otras ciudades del país. “Tengo la suerte de que siempre me acompañan. El público argentino es afectuoso, exigente y apasionado. Eso me da fuerzas”, comentó.

Antes de despedirse, Nebbia remarcó su compromiso con cada detalle del espectáculo: “Las cosas que uno ama no las puede delegar. Yo mismo voy a la prueba de sonido, ajusto lo que haga falta. El concierto empieza a las nueve en punto, como corresponde.”

Las entradas para la función de este viernes en Córdoba parten desde los 28 mil pesos, y la expectativa es alta: será el reencuentro del músico con la capital mediterránea después de más de tres años.

Consciente de su lugar en la historia, pero sin renunciar a la modestia, Nebbia concluyó: “Lo que hice en mi vida fue seguir la música que me gustaba, sin calcular nada. Si esas canciones quedaron, es porque tocan alguna fibra en la gente. Y eso es lo único que importa.”

Entrevista de Turno Noche.