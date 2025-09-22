Casa FOA celebra sus 40 años en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires

Casa FOA, la reconocida exposición de arquitectura, diseño interior, paisajismo e industria que se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina (FOA), anuncia su próxima edición en un escenario excepcional: el Distrito Madero Harbour, el desarrollo inmobiliario de usos mixtos de GNV Group, ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero.

Esta será la segunda exposición del año, luego del exitoso debut de Casa FOA Academia Village en Córdoba, y se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre, en un espacio de más de 5.900 m² de exposición, con 36 espacios intervenidos por arquitectos, diseñadores, paisajistas, artistas y empresas líderes.

Esta edición será una celebración muy especial: Casa FOA cumple 40 años, reafirmando su rol como plataforma de referencia para la innovación, la creatividad y el diseño argentino con proyección regional.

El concepto curatorial de este año será Maximalismo Urbano, una invitación a explorar la abundancia creativa, el lujo contemporáneo, la multiplicidad de lenguajes y estéticas, y el encuentro entre el diseño y la vida urbana actual. Un manifiesto de lo plural, lo expresivo y lo audaz, con el diseño como protagonista de nuevas formas de habitar.

Con esta nueva edición en Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas y modernas de la ciudad, Casa FOA se integra al corazón de un entorno vibrante donde el diseño y la arquitectura conviven con el río, los espacios verdes, la gastronomía y las propuestas culturales.

El Distrito Madero Harbour constituye un punto de encuentro cosmopolita ideal, entre el río y la ciudad. El proyecto fue diseñado para reinventar la experiencia cotidiana, combinando confort y elegancia. “Celebramos la realización de Casa FOA en el Distrito Madero Harbour, un espacio donde suceden experiencias de vanguardia, en el que confluyen diversas propuestas que se adaptan a las nuevas tendencias y necesidades”, expresó Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group.

Además, en el marco de su 40° aniversario, Casa FOA anuncia su expansión internacional, con dos nuevas ediciones confirmadas para 2025 en Santiago de Chile y Montevideo, consolidando su presencia como referente del diseño en América Latina.

“Casa FOA 2025 será una experiencia única. Una celebración del diseño como forma de vida, que crece y se multiplica en nuevos territorios, con nuevas voces y desafíos”, afirmó Marcos Malbrán, director de Casa FOA.

En diálogo con Cadena 3, Malbrán confesó que “tiene un gusto distinto” que se trata la edición número 40 del evento.

Sobre el Distrito Madero Harbour

Ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero, el Distrito Madero Harbour es el desarrollo inmobiliario de usos mixtos más importante de Sudamérica.

Desarrollado por GNV Group, ofrece múltiples propuestas: se puede disfrutar de una deliciosa variedad de bares y restaurantes, un paseo comercial, e incluso hay un helipuerto (el único en altura de la ciudad).

Los exclusivos edificios, las residencias acogedoras y torres de oficinas, crean un ambiente único. Además, la infraestructura subterránea conecta cada sector del distrito, generando un espacio funcional y con todo en un sólo lugar. Se trata de un entorno ideal para recibir una nueva edición de Casa FOA.

Sobre Casa FOA

Desde 1985, Casa FOA organiza una exposición anual de arquitectura, interiorismo, paisajismo e industria, que se ha consolidado como uno de los principales eventos culturales y creativos de la región.

Cada edición se realiza en una nueva sede —edificios patrimoniales, espacios en transformación o desarrollos urbanos— y propone una mirada renovada sobre el habitar contemporáneo.

Casa FOA se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina (FOA), una entidad sin fines de lucro que desde hace más de medio siglo trabaja en investigación, docencia y atención oftalmológica para toda la comunidad.