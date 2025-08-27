En vivo

Turno Noche Turno Noche al Cuadrado

Mendoza tendrá la primera capilla en honor a Carlo Acutis, “influencer de Dios”

Empezó a construirse hace tres meses en Chacras de Coria. El empresario Carlos Bajach, uno de sus impulsores, contó a Cadena 3 cómo fue un encuentro con la madre del adolescente, que será canonizado el 7 de septiembre. 

27/08/2025 | 23:35Redacción Cadena 3

FOTO: El Vaticano declarará santo Acutis el domingo 7 de septiembre.

  1. Audio. Mendoza tendrá la primera capilla en honor a Carlo Acutis, “influencer de Dios”

    Turno Noche

    Episodios

La provincia de Mendoza se prepara para ser la sede del primer santuario dedicado a Carlo Acutis, conocido como el "influencer de Dios". El joven italiano, fallecido a los 15 años, será canonizado el próximo 7 de septiembre por la Iglesia Católica.

Carlo Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, destacó por su profunda fe católica y su habilidad en la programación informática. 

El joven creó un sitio web para documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas por la Iglesia

Además, dedicó su tiempo a ayudar a personas en situación de calle y ancianos. "La tristeza es mirarte a ti mismo; la felicidad es mirar a Dios", afirmaba.

Su madre, Antonia Salzano, comentó sobre la gran cantidad de personas que asistieron a su funeral, muchas de las cuales no conocía, incluyendo inmigrantes y personas sin hogar, quienes compartieron historias sobre cómo Carlo les había ayudado. 

La beatificación de Carlo ha generado un gran movimiento de fe, con más de 200 blogs y sitios web dedicados a su vida y legado.

En Mendoza, hace tres meses comenzó la construcción de la capilla en honor a Acutis en Chacras de Coria, un lugar emblemático de la provincia. 

"Esta capilla será un faro de luz para los jóvenes", afirmó Carlos Bajach, empresario involucrado en el proyecto.

La capilla, que se espera esté finalizada en noviembre de 2027, busca ser un lugar de peregrinación y un espacio donde se realicen actos de caridad, como la preparación de kits de higiene para personas en situación de calle. 

La colecta nacional para la obra ya ha comenzado y se espera la participación de muchos.

Los milagros atribuidos a Carlo, dos de los cuales ocurrieron en Latinoamérica, han sido fundamentales para su canonización. 

Carlos Bajach destacó que la primera capilla en su honor esté en Latinoamérica, lo que refleja una conexión especial con esta región.

El 7 de septiembre, la canonización de Carlo Acutis será transmitida en vivo, permitiendo a los fieles seguir la ceremonia desde Mendoza. "Estamos convencidos de que este lugar será un legado espiritual para las futuras generaciones", concluyó Bajach.

Entrevista de "Turno Noche al Cuadrado". Informe de Laura Carbonari.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Mendoza? La canonización de Carlo Acutis el 7 de septiembre.

¿Quién es Carlo Acutis? Un joven italiano, conocido como el "influencer de Dios", fallecido a los 15 años.

¿Dónde se construye el santuario? En Chacras de Coria, Mendoza.

¿Cuándo se espera finalizar la capilla? En noviembre de 2027.

¿Por qué es importante Carlo Acutis para Latinoamérica? Es la primera capilla en su honor en la región, reflejando una conexión especial.

