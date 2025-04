¿Es feriado el Jueves Santo?

En Argentina, el Jueves Santo, que este 2025 cae el 17 de abril, es un día no laborable, no un feriado oficial. ¿Qué significa esto? Que la decisión de trabajar o no queda en manos de los empleadores. Si te toca ir a tu puesto, el pago será como el de un día normal, sin extras. Sin embargo, hay excepciones: las escuelas suelen suspender clases, y la administración pública nacional acostumbra a tomarlo como día de descanso.

El Viernes Santo, en cambio, -el 18 de abril- sí es un feriado nacional, según el calendario oficial de 2025. Esto significa que la mayoría de los trabajadores tendrán libre, y quienes deban laborar recibirán una remuneración especial.

¿Sentís curiosidad por el resto de la Semana Santa? Vamos a explorar qué se celebra cada día.

Un recorrido por la Semana Santa: días y significados

La Semana Santa, que en 2025 comenzó el 13 de abril con el Domingo de Ramos y culminará el 20 de abril con el Domingo de Pascua, es un tiempo clave para los cristianos. Cada día tiene un significado profundo, basado en episodios bíblicos que narran los últimos momentos de Jesús. Aquí va un repaso:

Domingo de Ramos (13 de abril): Todo empieza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La multitud lo recibió agitando ramas de olivo, aclamándolo como el Mesías. Hoy, los fieles llevan ramas a misa para bendecirlas y conservarlas en casa como símbolo de fe.

Lunes Santo (14 de abril): Conocido como el “Lunes de Autoridad”, este día recuerda cómo Jesús mostró su poder sobre la humanidad y la creación. También se menciona la muerte de la higuera, un símbolo del juicio hacia quienes no se arrepienten.

Martes Santo (15 de abril): Apodado “Martes de la Controversia”, es un momento de preparación para los días más intensos. Jesús enfrentó a sus acusadores y a quienes lo condenarían, marcando un punto de tensión en su camino.

Miércoles Santo (16 de abril): Un día sombrío, conocido como el “Día de la Traición”. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, lo entregó al Sanedrín por 30 monedas, desencadenando el plan para su captura.

Jueves Santo (17 de abril): Este día conmemora la Última Cena, donde Jesús instauró la Eucaristía al compartir pan y vino con sus apóstoles. Luego, en el Huerto de los Olivos, enfrentó su destino con oración antes de ser arrestado tras la traición de Judas.

Viernes Santo (18 de abril): Dedicado a la Pasión de Cristo, se recuerda su juicio y crucifixión. Muchos participan en el Vía Crucis, un recorrido que revive los pasos de Jesús hacia la cruz.

Tradición y realidad laboral

Para muchos argentinos, la Semana Santa es una oportunidad de recogimiento y descanso. Aunque el Jueves Santo no sea feriado obligatorio, es común que se combine con el Viernes Santo para extender el fin de semana hasta el Domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección de Jesús. ¿Tu empleador te dará el día libre? Si no, ya sabes que el viernes tendrás un respiro garantizado.