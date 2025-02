Se cayó el pase de Ureña a Belgrano: las versiones cruzadas de la novela

El volante chileno Rodrigo Ureña había llegado a Córdoba el domingo para convertirse en el sexto refuerzo de Belgrano.

Sin embargo, el martes por la mañana, después de presenciar en el Gigante de Alberdi la derrota ante Independiente Rivadavia, desistió a último momento de firmar, justo en el momento de estampar la rúbrica, y volvió a su club de origen, Universitario de Perú. ¿Qué pasó?

La versión del jugador

"Esperé respuesta de ellos (Belgrano) pidiendo los contratos y preguntando si hicieron el pago de la cláusula, porque para mí era importante resguardar a Universitario. Soy una persona de palabra, y cuando me fallan a la primera, la segunda o la tercera, digo muchas gracias y me voy. No quiero jugar en Belgrano", aseveró en rueda de prensa al arribar a Lima.

"Le pregunté a Universitario si habían pagado la cláusula. Para salir del club tenían que pagar 600 mil dólares, a asumir por Belgrano. Eso nunca llegó. Tomé la decisión en base a mi forma de ser. Les dije que no iba a jugar en Belgrano", insistió.

En sintonía, amplió: "Llegó el presidente (Luis Fabián Artime), el gerente y otras personas para tratar de convencerme. Nunca asumió nadie la culpa".

La versión de Belgrano

Lucas Bustos, tesorero de Belgrano, habló con "Tiempo de Juego", de Cadena 3, y asentó la postura del "Pirata".

"Es muy simple: acordamos el viernes los montos salariales, las pautas y cómo iba a resolverse la situación contractual. Llegó el domingo y lo hospedamos en el hotel de la concentración. Hicimos la revisión médica el lunes y dio bien. A partir de ahí, intervienen las partes legales. El mismo lunes, cerca de las 18, se le solicita al jugador que nos enviara los datos de la cuenta bancaria para ejecutar la cláusula y pagar", relató.

"En ese interín necesitábamos resolver la firma. Esperamos que la estampara; lo llevamos al Gigante con su familia. Al otro día, a las 10, con todo acordado, se le presenta el documento, que había sido revisado por sus abogados y representantes y también los nuestros, y en el momento de la firma se niega y dice que se quería volver", agregó.

Bustos, en el mismo sentido, resaltó: "Le ofrecimos el viaje de vuelta y nos dijo que no, que ya tenía los tickets emitidos, y en menos de tres horas estaba viajando de nuevo a Perú. No hay nada que se haya modificado. Estaba todo revisado y presentado, y a la hora de la firma no quiso".

"Desconozco las razones personales, pero lo son, porque no tienen que ver con legalidad ni otro aspecto. Él se presentó en Córdoba con su representante, que es argentino. Fue en los mismos términos que cualquier otro contrato", acotó.

Y siguió: "El que tiene el vínculo con su club es el jugador, y a la cláusula la tiene que ejecutar él, no Belgrano. Estábamos esperando su firma, que es lo que acontece primero, incorporándose a la plantilla. Una vez que esa estampa está hecha, se hace la transferencia. Se firma el contrato y después se ejecuta la transferencia. Sino, si el club paga y no se ejecuta el contrato, ¿dónde queda ese dinero?".

"Esto no es algo extraordinario; es la normalidad absoluta. No corresponde que haga una valoración de qué le aconteció, si sintió que no éramos claros, o no la pasó bien el día del partido, o si no se sintió acompañado. Hasta el martes a las 10, que era el momento de firmar lo que se acordó, todo era normal", afirmó.

"Llegó el domingo, y el martes por la mañana ya estábamos en condiciones de firmar el contrato. Si tiene que ver con algo de la familia, o si se le hizo una mejora en el club de origen, desconozco. El jugador estaba en carpeta. Se hicieron las averiguaciones del caso, se dio con el representante y a partir de ahí se establece el diálogo", sostuvo.

Por otra parte, aclaró que la grave lesión de Juan Velázquez habilita a Belgrano a un plazo adicional para incorporar a otro jugador.

La versión de Universitario de Perú

El club de origen del jugador emitió un comunicado en el que expresó su postura. En el mismo, afirma que cumplieron "con todos los trámites y requerimientos solicitados por Belgrano".

"Asimismo, informamos que Belgrano no realizó el pago correspondiente a la cláusula de salida, contemplada en el anexo 3 del contrato de nuestro futbolista, dentro de los plazos y términos acordados", agregaron.

?? Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/cYwlYukn4e — Universitario (@Universitario) February 5, 2025

Entrevista de "Tiempo de Juego"