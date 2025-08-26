En vivo

Deportes

US Open: Sinner arrancó con un aplastante triunfo

El italiano pasó a la segunda ronda del torneo sin sobresaltos al vencer a Vit Kopriva.

26/08/2025 | 17:55Redacción Cadena 3

FOTO: Jannik Sinner

Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor del título, arrancó el US Open 2025 con una victoria contundente sobre el checo Vit Kopriva por 6-1, 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 40 minutos en el estadio Arthur Ashe.

El italiano, que llegaba con dudas físicas tras haberse retirado en la final de Cincinnati por fiebre, solo cedió cuatro juegos y se instaló sin contratiempos en la segunda ronda, donde enfrentará al ganador del duelo entre Alexei Popyrin y Emil Ruusuvuori.

El partido mostró el dominio absoluto del tetracampeón de Grand Slam: Sinner encadenó cinco juegos seguidos al inicio y sostuvo un alto nivel de precisión con siete aces y apenas nueve errores no forzados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Kopriva no pudo aprovechar las dos oportunidades de quiebre que tuvo y, pese a una leve mejoría en el tercer set, no logró frenar el ritmo del italiano.

Otro destacado de la jornada fue el kazajo Alexander Bublik, que tras ausentarse del circuito de cemento regresó con triunfo sobre el croata Marin Cilic por 6-4, 6-1 y 6-4.

El italiano Lorenzo Musetti (10°) debutó con victoria en cuatro parciales frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7(3), 6-3, 6-4 y 6-4, y ahora se medirá ante el belga David Goffin, quien venció al francés Quentin Halys por 6(2)-7, 6-4, 6-3 y 7-5.

Por su parte, el canadiense Denis Shapovalov (27°) impuso un juego agresivo para derrotar al húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 6-4 y 6-0 en dos horas y cuatro minutos, asegurando su pasaje a la segunda ronda.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Jannik Sinner venció a Vit Kopriva.

¿Cuál fue el resultado del encuentro?
Sinner ganó por 6-1, 6-1 y 6-2.

¿Cuánto tiempo duró el partido?
La duración fue de una hora y 40 minutos.

¿A quién enfrentará Sinner en la siguiente ronda?
Se medirá contra el ganador entre Alexei Popyrin y Emil Ruusuvuori.

¿Qué otros jugadores se destacaron?
Alexander Bublik y Denis Shapovalov también ganaron sus partidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

